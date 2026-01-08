Na mezaru Hakije Turajlića obilježena godišnjica njegovog ubistva

Godišnjica ubistva prvog potpredsjednika Vlade RBiH Hakije Turajlića obilježena je danas na njegovom mezaru u Haremu Alipašine džamije.

Prošle su 33 godina od ovog ubistva, kada su srpske snage zaustavile vozilo u kojem se nalazio Turajlić, u pratnji francuskih vojnika.

Naime, prvi potpredsjednik Vlade RBiH Hakija Turajlić 8. januara 1993 godine ubijen je po povratku sa sastanka s turskom delegacijom na Sarajevskom aerodromu. U ime Vlade RBiH Turajlić je u jeku agresije na BiH, otišao na sastanak s turskom delegacijom na aerodrom, a kojoj u to vrijeme srpske snage nisu dozvolile ulazak u Sarajevo.

Nakon što su francuski vojnici poslušali naredbu srpskih snaga da se vrata transportera otvore, jedan srpski zločinac je ispalio rafal i usmrtio potpredsjednika međunarodno priznate BiH.

Sud je za ubistvo Turajlića sumnjičio Gorana Vasića, no on je oslobođen te tačke optužbe, jer nije bilo dovoljno konkretnih dokaza za odgovornost. Do danas je ostalo nerazjašnjeno zašto su pripadnici francuskog UNPROFOR-a poslušali naređenje agresorskih vojnika i otvorili vrata transportera, jer je Turajlić bio pod međunarodnom zaštitom.