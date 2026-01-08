Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar održao je sastanak sa predstavnicima povratnika iz Višegrada na kojem su učestvovali predstavnici šest povratničkih udruženja.

Infrastrukturne potrebe

Predstavnici povratnika iznijeli su problematiku s kojom se suočavaju u povratničkim mjestima, s posebnim naglaskom na infrastrukturne potrebe i realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim zajednicama, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Na sastanku je istaknuto da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u proteklih nekoliko godina realiziralo više značajnih infrastrukturnih projekata u povratničkim mjestima na području Višegrada u saradnji s nekoliko nevladinih organizacija, čime su unaprijeđeni uslovi za održiv povratak i ostanak povratnika.

Izazovi u komunikaciji

Dizdar je saslušao potrebe i prijedloge predstavnika povratnika, koji su posebno ukazali na izazove u komunikaciji na svim nivoima vlasti u entitetu RS uključujući i predstavnike iz reda povratničke populacije. Tom prilikom naglašeno je da su povratnici od izuzetnog značaja za Višegrad i da je njihovo prisustvo u svim krajevima općine temelj očuvanja multietničnosti, društvene stabilnosti i ravnomjernog razvoja lokalne zajednice.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nastavit će podršku povratnicima u Višegradu, kao i u svim povratničkim krajevima Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je dogovorena daljnja saradnja i podrška Ministarstva kroz različite vidove pomoći s ciljem unapređenja kvaliteta života povratnika i jačanja održivog povratka.