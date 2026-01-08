Delegacija Srbije doputovala u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju neustavnog "dana RS"

Delegacija Srbije, predvođena premijerom Đurom Macutom, doputovala je avionom u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju tzv "dana RS", datuma koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.

Dočekao ih je potpredsjednik Vlade RS Alen Šeranić, a predviđen je i sastanak premijera RS Save Minića i Macute u sjedištu Vlade RS. Ove godine, nivo sigurnosti obilježavanja ovog spornog datuma podignut je na najviši nivo.

Planirani defile uključivat će 14 ešelona pješadijskih jedinica i 10 motorizovanih ešelona. Prema dokumentima, pripadnici MUP-a RS nosit će automatsko oružje, a posebna pažnja posvećena je Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) i Žandarmeriji.