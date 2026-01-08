Delegacija Srbije doputovala u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju neustavnog "dana RS"

Delegacija Srbije, predvođena premijerom Đurom Macutom, doputovala je avionom u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju tzv "dana RS", datuma koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Dočekao ih je potpredsjednik Vlade RS Alen Šeranić, a predviđen je i sastanak premijera RS Save Minića i Macute u sjedištu Vlade RS. Ove godine, nivo sigurnosti obilježavanja ovog spornog datuma podignut je na najviši nivo.
Planirani defile uključivat će 14 ešelona pješadijskih jedinica i 10 motorizovanih ešelona. Prema dokumentima, pripadnici MUP-a RS nosit će automatsko oružje, a posebna pažnja posvećena je Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) i Žandarmeriji.
Ešalon SAJ-a defilovat će u uniformama "Multicam", sa crvenim beretkama, naoružani pištoljima "Glock 17" i puškama "Scar". Pripadnici Žandarmerije nosit će crne uniforme i beretke, a u rukama će imati, između ostalog, pištolje "Vampir", "Taurus" i puške "Zastava Arms M05 C1T".
Kada je riječ o mehanizaciji, MUP RS će na ulice izvesti svoja oklopna vozila. U devetom i desetom motorizovanom ešalonu biće laka taktička vozila "Vihor" i oklopna vozila "Despot", kojima će upravljati pripadnici SAJ-a.
Planirano je i prikazivanje novih službenih vozila marki "Škoda Octavia" i "Dacia Duster", po pet vozila u svakoj grupi, dok će defile otvoriti službeni motocikli BMW.
Datum 9. januar već godinama izaziva političke tenzije, budući da je njegovo obilježavanje više puta ocijenjeno kao protivno Ustavu Bosne i Hercegovine.
Uprkos jasnim odlukama najvišeg sudskog organa, vlasti u Republici Srpskoj nastavile su praksu koja, prema kritikama, produbljuje diskriminaciju i ignoriše vladavinu prava.