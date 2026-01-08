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PREDVOĐENA PREMIJEROM

Delegacija Srbije doputovala u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju neustavnog "dana RS"

Datum 9. januar već godinama izaziva političke tenzije, budući da je njegovo obilježavanje više puta ocijenjeno kao protivno Ustavu BiH

Delegacija Srbije. Platforma X

M. Až.

8.1.2026

Delegacija Srbije, predvođena premijerom Đurom Macutom, doputovala je avionom u Banju Luku kako bi prisustvovala obilježavanju tzv "dana RS", datuma koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.

Dočekao ih je potpredsjednik Vlade RS Alen Šeranić, a predviđen je i sastanak premijera RS Save Minića i Macute u sjedištu Vlade RS. Ove godine, nivo sigurnosti obilježavanja ovog spornog datuma podignut je na najviši nivo.

Planirani defile uključivat će 14 ešelona pješadijskih jedinica i 10 motorizovanih ešelona. Prema dokumentima, pripadnici MUP-a RS nosit će automatsko oružje, a posebna pažnja posvećena je Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) i Žandarmeriji.

Ešalon SAJ-a defilovat će u uniformama "Multicam", sa crvenim beretkama, naoružani pištoljima "Glock 17" i puškama "Scar". Pripadnici Žandarmerije nosit će crne uniforme i beretke, a u rukama će imati, između ostalog, pištolje "Vampir", "Taurus" i puške "Zastava Arms M05 C1T".

Kada je riječ o mehanizaciji, MUP RS će na ulice izvesti svoja oklopna vozila. U devetom i desetom motorizovanom ešalonu biće laka taktička vozila "Vihor" i oklopna vozila "Despot", kojima će upravljati pripadnici SAJ-a.

Planirano je i prikazivanje novih službenih vozila marki "Škoda Octavia" i "Dacia Duster", po pet vozila u svakoj grupi, dok će defile otvoriti službeni motocikli BMW.

Datum 9. januar već godinama izaziva političke tenzije, budući da je njegovo obilježavanje više puta ocijenjeno kao protivno Ustavu Bosne i Hercegovine.

Uprkos jasnim odlukama najvišeg sudskog organa, vlasti u Republici Srpskoj nastavile su praksu koja, prema kritikama, produbljuje diskriminaciju i ignoriše vladavinu prava.

# SRBIJA
# 9. JANUAR
# BANJA LUKA
# ĐURO MACUT
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