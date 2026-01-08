Dr. Mia Blažević iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH: Čekaju nas nove epidemije jer se djeca ne vakcinišu

Revizijom američkih smjernica za imunizaciju djece broj bolesti protiv kojih se preporučuje vakcinacija djece smanjen je sa 17 na 11. Nova lista preporučenih vakcina, koju su objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i dalje uključuje vakcine protiv dječije paralize i morbila, ali se druge, poput vakcina protiv hepatitisa A i B te kovida, preporučuju na osnovu procjene rizika i zajedničkog odlučivanja između ljekara i roditelja, javile su agencije.

Morbili planuli

Kod nas je stopa imunizacije djece smanjena. U BiH je tokom 2024. proglašena epidemija morbila ili ospica koja se prelila i na prošlu godinu. To oboljenje je poharalo brojne gradove, a veliko žarište je bio Kanton Sarajevo.

Dr. Mia Blažević, specijalistkinja epidemiologije, voditeljica Odjela za imunizaciju Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) FBiH, za „Dnevni avaz“ kaže da, prema redovnom kalendaru imunizacije, obavezne vakcine za djecu uključuju zaštitu od tuberkoloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječije paralize, infekcija uzrokovanih Haemofilusom influenzae tipa b (HiB), hepatitisa B, ospica, zaušnjaka, rubeole, dok su dvije preporučene pneumokokna i HPV vakcina.

- Naša preporuka je da se djeca cijepe prema navedenom kalendaru, kako bi im se omogućila najbolja i najsigurnija budućnost. To je najbolja zaštita koju roditelj može pružiti djetetu - naglašava dr. Blažević.

Dr. Blažević upozorava da je cjepni obuhvat nizak i u stalnom padu, navodeći da je vakcinacija protiv morbila iznosila svega 55 posto, uz privremeni porast tokom 2024. godine zbog epidemije. Kako se situacija smirila, obuhvat MRP cjepiva se vratio na ranije nivoe, što nije dovoljno za dugoročnu zaštitu i može dovesti do novih epidemija.

Najniža stopa

Različiti su, dodaje, obuhvati cjepiva do cjepiva, ali i na nivou kantona. Generalno, kaže, najbolji obuhvat imaju vakcine BSG i za hepatitis, jer se daju odmah po rođenju, i to iznad 95 posto, a najniža stopa je, upravo, za MRP, koja je na nivou Federacije BiH u prošloj godini iznosila gotovo 60 posto, dok je za kolektivni imunitet potrebno 95 posto.

Među razlozima nestanka kolektivnog imuniteta su, kako potvrđuje dr. Blažević, uglavnom, nepouzdane informacije na društvenim mrežama i u pojedinim medijima.

- Vrlo je važno da roditelji traže informacije od relevantnih izvora, prije svega, svojih pedijatara - objašnjava dr. Blažević.