CZ HNK: Nivo vode u rijekama Radobolja i Buna u blagom opadanju

Nivo vode u rijekama Radobolja i Buna je u blagom opadanju i približava se vrijednostima ispod redovne odbrane od poplava, saopćeno je jutros iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vodostaj rijeke Trebižat je u opadanju, ali je i dalje visok, te su još uvijek poplavljena polja u njezinom slivu.

Na području Konjica u mjestu Buturović Polje (Neretvica) od sinoć je 13 trafo stanica u kvaru i trenutno se radi na sanaciji.

U Stocu je na lokaciji Crnići-Greda poplavljena poljoprivredna površina od četiri hektara. U nenaseljenom dijelu mjesta Luke došlo je do izlijevanja vode iz korita rijeke Bregave i trenutno je oko 5 hektara poljoprivrednog, neobrađenog zemljišta potopljeno, navodi se u saopćenju.