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13 TRAFO STANICA U KVARU

CZ HNK: Nivo vode u rijekama Radobolja i Buna u blagom opadanju

Vodostaj rijeke Trebižat je u opadanju, ali je i dalje visok, te su još uvijek poplavljena polja u njezinom slivu

Nivo vode u rijekama Radobolja i Buna u blagom opadanju. Fena

FENA

10.1.2026

Nivo vode u rijekama Radobolja i Buna je u blagom opadanju i približava se vrijednostima ispod redovne odbrane od poplava, saopćeno je jutros iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vodostaj rijeke Trebižat je u opadanju, ali je i dalje visok, te su još uvijek poplavljena polja u njezinom slivu.

Na području Konjica u mjestu Buturović Polje (Neretvica) od sinoć je 13 trafo stanica u kvaru i trenutno se radi na sanaciji.

U Stocu je na lokaciji Crnići-Greda poplavljena poljoprivredna površina od četiri hektara. U nenaseljenom dijelu mjesta Luke došlo je do izlijevanja vode iz korita rijeke Bregave i trenutno je oko 5 hektara poljoprivrednog, neobrađenog zemljišta potopljeno, navodi se u saopćenju.

# BUNA
# RIJEKA
# RADOBOLJA
# CZ HNK
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