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ZIMSKE RADOSTI

Otvorena zimska sezona na Karauli, ski-lift počeo s radom: "Svi na snijeg"

Iako vremenski uslovi nisu bili idealni, uz povremeni snijeg i niske temperature, to nije spriječilo posjetioce da se okupe u velikom broju

zimska sezona na Karauli zvanično je otvorena - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

10.1.2026


Pod sloganom "Svi na snijeg", zimska sezona na Karauli zvanično je otvorena, a ski-lift je počeo s radom uz veliki broj posjetilaca iz Kladnja, Tuzle, Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući obilnim snježnim padavinama, Karaula je dobila pravi zimski ambijent, što su brojni građani iskoristili za sankanje, skijanje i uživanje u zimskim radostima. Posebno je bilo živo na padinama, gdje su porodice s djecom, rekreativci i ljubitelji snijega ispunili staze od ranih jutarnjih sati.

Iako vremenski uslovi nisu bili idealni, uz povremeni snijeg i niske temperature, to nije spriječilo posjetioce da se okupe u velikom broju. Organizatori navode da su staze pripremljene, sigurnost na zadovoljavajućem nivou, te da će ski-lift, ukoliko vremenske prilike dozvole, raditi i u narednim danima.

Karaula i ove zime potvrđuje status jedne od omiljenih zimskih destinacija u ovom dijelu zemlje, posebno za one koji traže pristupačno i porodično okruženje za bijeg iz svakodnevice. Otvaranje sezone proteklo je u vedrom raspoloženju, uz poruku da su zimske radosti na Karauli – zvanično počele.

# KLADANJ
# KARAULA
# ZIMSKA SEZONA
# SKI LIFT
# TUZLA
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