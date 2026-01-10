Zahiragić: Godinama na vlasti, a krivicu i dalje prebacuju na druge

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Haris Zagiragić, oštro je regovao na situaciju koja se odnosi na čišćenje snijega i rad komunalnih službi ovog Kanotna.

Nihad Uk (NS), Edin Forto (NS), Elmedin Konaković (NIP), Fikret Musić (SDP), bili su premijeri KS nakon izbora od 2010. godine do danas - 16 godina loše vlasti?, navodi u objavi na Facebooku Zahiragić.

U nastavku, Zahragić navodi sljedeće: "Sabina Čudić i Vildana Bešlija, sa doslovno kilogramom tuzlanske soli i par novih lopata, "spašavaju" stvar na tramvajskoj stanici kod Centralne banke.

Čekaju tramvaje

Nema veze to što je "Njihova stranka" u KS na vlasti 8 godina, a što je Vlada KS koju vodi njihov premijer (ne)Uk udaljena par stotina metara od te stanice.

Nema veze ni to što i na toj stanici ljudi danima uzaludno čekaju tramvaj po minusima jer je Adnan Šteta nabavio "ljetne tramvaje" ili je - što bi bilo još gore - postavio ljetnu tramvajsku prugu, pri čemu nas je za to zadužio na stotine miliona KM, ne znamo još tačno sve detalje, jer nam je sakrio ugovore, iako se radi o javnom novcu.

To nije sve, isti je potrošio na desetine miliona na obnovu trolejbuske mreže za Vogošću i još toliko za nabavku bjeloruskih trolejbusa, koji se ne mogu uspeti uz Kobilju Glavu kada padne manji snijeg.

I taj "ekspert" sa Sokoca i "magistar" sa PIM-a, piše FB statuse i kritikuje svoje kolege iz Vlade KS, kao da on nije resorni ministar već 8 godina i kao da nije suveren i predsjednik KO SDP KS u drugom mandatu.

I načelnik Muzur, uzdanica NIP-a za izbore u oktobru, javlja se live na Facebook-u i teatralno kritikuje vlast, kao da nije predsjednik KO NIP-a, koji drži vlast u KS i koji je, između ostalog, imenovao drugog po redu direktora RAD-a, koji opet kritikuje onu upravu prije sebe, kao da mu to nisu bile stranačke kolege.

Ko je šta zatekao?

Sve to statusima i share-ovima prati Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji optužuje raniju vlast za loše stanje u komunalnoj privredi "koje su zatekli", iako je on lično u vlasti u KS od 2012. godine - od kada i kreće većina problema u Kantonu Sarajevo.

Pa da, jednom za sva vremena, vidimo ko je šta i od koga zatekao:

Trojka je na vlasti evo 8. (OSMU) godinu, pa je valjda Uk naslijedio loše stanje od Forte, Šteta od Štete, a ovaj neki direktor RAD-a Dobrača, od Salamovića (NIP) i Vere (NS)?

Šta je to 8 godina? Oni za to vrijeme još nisu uspjeli savladati sve probleme koje su zatekli od ranijih vlasti.

Ko su, onda, bile te ranije vlasti?

Ipak im je Konaković, kao premijer KS u mandatu 2014.-2018., ostavio katastrofu i pustoš?

Da li onda možemo reći da Trojka vlada KS već 12 godina, jer ko je ta, šta je ta, da prostite "Trojka", ako to nije Konaković.

Možda im 12 godina nije dovoljno da poprave sve ono što smo im je mrska SDA ostavila u KS?

Vlast u Kantonu

Pa hajmo vidjeti ko vlada Kantonom Sarajevo u 21. stoljeću:

- Izbori 2022. godine do danas (Trojka), premijeri Edin Forto i Nihad Uk - oba "Naša Stranka".

- Izbori 2018. godine (Trojka), premijer Edin Forto (NS), par mjeseci ga mijenja Nenadić (SBB);

- Izbori 2014. godine (tada SDA, danas NIP) - premijer Elmedin Konaković, posljednjih par mjeseci mandata mijenja ga Zolj (SDA);

- Izbori 2010. godine (SDP) - premijer Fikret Musić , mijenjaju ga od pola do kraja mandata Zeljković i Kozadra (SDA);

- Izbori 2006. godine (SBIH) - premijeri Samir Silajdžić, Hajrudin Ibrahimović i Besim Mehmedić, Zlatko Mešić.

- Izbori 2002. godine (SDA, danas NIP) - premijer Denis Zvizdić;

- Izbori 2000. godine (SDP) - premijer Nermin Pećanac.

Ne može se korovom protiv korova, vrijeme je da u oktobru stvari u KS konačno promijenimo, ali ovaj put fakat "IZ TEMELJA" ili je možda adekvatnije iz korijena, jer korov se samo tako može poraziti", piše Zahiragić.