CZ HNK: Rijeke se povlače, poplavljena polja i dalje bilježe štetu

Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje vodostaja na području kantona je stabilnije, iako su na pojedinim lokacijama i dalje evidentirane posljedice izlijevanja rijeka.

U Mostaru je zabilježen blagi pad vodostaja rijeka Radobolje i Bune, koji se postupno približava vrijednostima ispod razine redovne obrane od poplava.

Na području Čapljine vodostaj rijeke Trebižat je u opadanju, no i dalje je visok, zbog čega su poljoprivredne površine u njezinu slivu i dalje poplavljene.

U Stocu je na lokaciji Crnići–Greda poplavljena poljoprivredna površina od oko četiri hektara, dok je u nenaseljenom dijelu mjesta Luke došlo do izlijevanja vode iz korita rijeke Bregave i trenutno je potopljeno oko pet hektara poljoprivrednog, neobrađenog zemljišta, navodi se u saopćenju OCCZ HNK.

Iz javnih poduzeća Elektroprivreda HZHB i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćeno je kako je elektroopskrba na cijelom području uredna, a iz JP Vodovod Mostar potvrđeno je da je i vodoopskrba stabilna i bez prekida.