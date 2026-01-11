Samo novi tramvaji u periodu od ponedjeljka do jučer u 18 sati prevezli 212.246 putnika

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo objavilo je izvještaj građanima, putnicima i javnosti Kantona Sarajevo, u kojem navode da je Ministarstvo kontinuirano bilo na raspolaganju prevoznicima u proteklim danima, kako bi građani imali funkcionalan javni prevoz u vremenskim okolnostima koje se dešavaju u KS.

Javni prevoz

Svakog dana javni prevoz u Kantonu Sarajevo u prosjeku je obavljalo 178 vozila.

Ministar Adnan Šteta sa saradnicima i sinoć je bio na terenu, u obilasku GRAS-a i vrijednih radnika.

- Niti jednog dana javni prevoz nije prekinuo sa radom. Kada god bi se desio kraći zastoj, tramvaji su bili preusmjereni na okretnice u Nedžarićima i na Željezničkoj stanici i nikada se nije desilo da tramvaji ne rade dužinom cijele dionice. Samo novi tramvaji su u periodu od ponedjeljka do jučer do 18 sati prevezli 212.246 putnika, a uz nove tramvaje saobraćaju i stari tramvaji koji su protekle tri decenije dolazili kao donacije - naveo je Šteta.

Dodao je da su se zastoji tramvaja dešavali zbog saobraćajnih udesa privatnih vozila na šinama, kojih je od ponedjeljka do jučer bilo 11 u žutoj traci, na šinama.

- Pored toga, zastoji su se dešavali dva puta zbog gubitka napona na mreži, uz obalu Miljacke, jer je mreža bila zaleđena u periodu kada je padala ledena kiša. Zastoj tramvaja se desio i na Ilidži zbog nedovoljnog opreza vozača - objasnio je ministar Šteta.

Kako dodaje, trolejbusi su vozili svaki dan i od ponedjeljka nije bilo problema, osim u ponedjeljak, kada je sat vremena bio zastoj na Kobiljoj glavi, zbog neočišćene saobraćajnice. Broj putnika koji su se vozili u novim trolejbusima od ponedjeljka do jučer do 18 sati je 92.647. Osim novih, vozili su i stari trolejbusi.

Naveo je i podatke o broju putnika za Centrotransove autobuske linije koje su prevezle najveći broj putnika od ponedjeljka do petka, i to: Baščaršija Hrasnica - 22.225 putnika; Dobrinja - Vijećnica -14.768 putnika; Sutjeska - Ilijaš 12.962 putnika; Sutjeska - Vogošća 10.807 putnika i Ilidža-Kobiljača 7.863.

Autobuske linije

Kako dodaje ministar Šteta, autobuske i minibuske linije su imale najviše problema, jer ceste nisu očišćene ili su automobili bili parkirani uz ionako uske ulice ili na okretnicama i nisu se mogli okretati. Uprkos svemu, mali broj linija nije radio prema redu vožnju.

- Kako se koja saobraćajnica čistila, tako smo puštali javni prevoz - naveo je Šteta i dodao da 304 kilometra koje održavaju firme kroz program Direkcije za puteve KS, za koje je odgovorno Ministarstvo saobraćaja KS, su bile prohodne i sve linije koje su vozile na tim saobraćajnicama su kontinuirano vozile.

- Građani, hvala vam za razumijevanje, za svaku pomoć na terenu, na strpljenju. Puno smo naučili iz svega i bit ćemo još bolji. Radnicima oba prevoznika se zahvaljujem na konstantnom radu, trudu i zalaganju, kako bi građani imali javni prevoz - poručio je ministar Šteta, naglasivši da obilazi radnike ne kako bi se slikao, nego da bi radnici koji rade u tri smjene, vidjeli da nisu sami.

- Ponosan sam da smo obnovili tramvajsku prugu prvi put nakon 60 godina i nabavili nova vozila nakon 40 godina. Svoj posao neka svako radi, ja odgovaram za svoje građanima našeg kantona - zaključio je ministar Šteta, a prenosi Služba za protokol i press KS.