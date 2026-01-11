U ovim gradovima u FBiH se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe

Federalna uprava civilne zaštite saopćila je u svom dnevnom izvještaju da je nivo rijeka na području Federacije Bosne i Hercegovine u padu, ali da pojedini vodotoci i dalje premašuju granicu odbrane od poplava.

Obilne padavine

Posebno su izdvojene rijeke Buna, Trebižat i Radobolja, gdje se problemi izazvani obilnim padavinama koje su obilježile ovu sedmicu još uvijek nastavljaju.

Iz FUCZ-a su se oglasili i o klizištima u FBiH, rekavši kako se vrši 24-satni monitoring nad ugroženim područjima od klizišta.

- Monitorning se vrši nad lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok (teritorija Općine Stari Grad Sarajevo i Opštine Istočni Stari Grad), te se vrši kontinuirana analiza i procjena stanja na ugroženom području u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva (pravovremenog upozoravanja i evakuacije stanovništva, ukoliko to situacija bude zahtijevala) i materijalnih dobara - navode u saopštenju.

Također, istakli su da su uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, na osnovu zadataka zaštite i spašavanja danas izvršili obilazak i osmatranje terena na lokalitetima Curine Njive, Knjeginjac i Bistrički potok.

Potencijalni rizici

- Cilj obilaska bila je procjena trenutnog stanja terena te identifikacija potencijalnih rizika. Vizualnim pregledom stanja na klizištu Curine njive u odnosu na prethodni dan bez većih promjena. Uočeni su znaci erozije, blago širenje istih. Ispod i iznad igrališta vidljiva su nageta i polomljena stabla. Dotok vode sa drenaže i sa izvora, zbog padavina, je u povećanom obimu. Slaba vidljivost zbog novih snježnih padavina i nemogućnosti praćenja i širenja pukotina - stoji u saopštenju FUCZ-a.

Također su dodatno pojasnili stanje i na ostalim lokalitetima koje su ranije naveli.

- Na lokalitetu Knjeginjac nije zabilježeno novo odlaganje građevinskog materijala. Uočeno je slijeganje postojećeg deponijskog materijala. Slaba vidljivost zbog novih sniježnih padavina i nemogućnosti praćenja širenja i slijeganje tla. Vizualnim pregledom stanje isto kao i predhodni dan. Korito Bistričkog potoka i dalje je djelimično zatrpano zemljano-kamenim materijalom i obrušenim stablima. Dotok vode kroz Bistrički potok sa Trebevića u povećanim količinama, dok se sa kaptaže izvora kod mosta na Boguševcu i dalje ulijeva višak vode u korito potoka - saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

U saopćenju je dodatno istaknuto da se stanovnicima Bihaća, Širokog Brijega i Gruda preporučuje da vodu iz javnog vodovoda prokuhaju prije korištenja.