Velike gužve na izlazu iz BiH: Na ovim graničnim prijelazima su zabilježene duge kolone vozila

Na više graničnih prijelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene su duge kolone vozila i višesatna čekanja, saopćio je BIHAMK. Najveće gužve su na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje, dok se na ostalim prijelazima putnička vozila zadržavaju do 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila s prikolicom i šlepere.

Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila uvedena je i na putnim pravcima Resanovci–Drvar te Bosansko Grahovo–Strmica.

Na magistralnom putu M-18 Srednje–Olovo–Kladanj učestale su prijave oborenih stabala na kolovozu. Putne službe reagiraju po svakoj dojavi i rade na brzom uklanjanju prepreka kako bi se saobraćaj normalizirao. U većem dijelu zemlje saobraćaj se odvija otežano i usporeno, a na planinskim prevojima prisutan je ugažen ili raskvašen snijeg. Niske temperature dodatno pogoršavaju uslove zbog poledice.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava.

Iz BIHAMK-a upozoravaju i da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) moguća dodatna zadržavanja na graničnim prijelazima.