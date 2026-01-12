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SAOPĆENJE

HSP traži njegovu ostavku: Mioković se izvinio zbog izjave, kaže da je bila nespretna i da ne opravdava zločine partizana

Nijedan ratni zločin kao niti jedno ubistvo zarobljenog vojnika ili civila u bijegu ne bih nikada opravdao, naveo je

Dragan Mioković. FENA

S. S.

12.1.2026

Iz HSP-a BiH zatražili su ostavku predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića zbog relativizacija zločina u Bleiburgu tokom jednog TV gostovanja.

Ipak, odmah nakon gostovanja Mioković se izvinio zbog ove izjave i kazao da je bila nesreptna.

- Nijedan ratni zločin kao niti jedno ubistvo zarobljenog vojnika ili civila u bijegu ne bih nikada opravdao. Bile ubice partizani ili bilo ko drugi - naveo je Mioković.

Dodao je da je u žaru rasprave dao nespretnu izjavu iz koje se moglo zaključiti da opravdava zločine partizana u Drugom svjetskom ratu.

- Nije mi to bila namjera niti tako mislim. Mislio sam isključivo na stradanja u oružanim sukobima. Ovom prilikom se izvinjavam svima koje sam spornom izjavom povrijedio - naveo je Mioković.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# HSP BIH
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