HSP traži njegovu ostavku: Mioković se izvinio zbog izjave, kaže da je bila nespretna i da ne opravdava zločine partizana

Ipak, odmah nakon gostovanja Mioković se izvinio zbog ove izjave i kazao da je bila nesreptna.

Iz HSP-a BiH zatražili su ostavku predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića zbog relativizacija zločina u Bleiburgu tokom jednog TV gostovanja.

- Nijedan ratni zločin kao niti jedno ubistvo zarobljenog vojnika ili civila u bijegu ne bih nikada opravdao. Bile ubice partizani ili bilo ko drugi - naveo je Mioković.

Dodao je da je u žaru rasprave dao nespretnu izjavu iz koje se moglo zaključiti da opravdava zločine partizana u Drugom svjetskom ratu.

- Nije mi to bila namjera niti tako mislim. Mislio sam isključivo na stradanja u oružanim sukobima. Ovom prilikom se izvinjavam svima koje sam spornom izjavom povrijedio - naveo je Mioković.