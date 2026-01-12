Studenti Pravnog fakulteta posjetili Poreznu upravu FBiH, realizacija Memoranduma o saradnji

Studenti treće godine Pravnog fakulteta Univerziterta u Sarajevu posjetili su Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s Memorandumom o saradnji potpisanim između te uprave i navedenog fakulteta.

Porezni sistem

Prema saopćenju Porezne uprave, sa studentima je u posjeti bila i profesorica Edina Sudžuka.

Porezna uprava je priredila stručno predavanje te su studentima prezentirani porezni sistem Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na porezni sistem Federacije BiH, kao i djelokrug rada i nadležnosti Uprave.

Teme su bile „Porezni sistem i porezna politika Federacije BiH“ te „Inspekcijski nadzor s posebnim osvrtom na ulogu i značaj Porezne uprave u otkrivanju, istraživanju i prijavljivanju krivičnih djela“.

Vildana Polutan, stručna savjetnica za zastupanje u Odsjeku za pravna pitanja i registraciju, prezentirala je zakonski okvir uspostavljanja i djelovanja Porezne uprave Federacije BiH, njenu organizacionu strukturu, vrste javnih prihoda, kao i način i rokove prikupljanja.

Inspekcijski nadzor

Temu o inspekcijskom nadzoru, s posebnim naglaskom na ulogu Porezne uprave u otkrivanju i prijavljivanju krivičnih djela, prezentirao je Muamer Dautbegović, p.o. pomoćnik direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage.

Kako bi studentima što bolje približili nadležnosti i djelatnosti Porezne uprave, predavači su navodili konkretne primjere iz prakse, što je doprinijelo lakšem razumijevanju kompleksnih poreznih i inspekcijskih postupaka. Odgovarajući na pitanja studenata, predavači su dodatno pojasnili povezanost krivičnog i upravnog postupka s radom Porezne uprave Federacije BiH te istakli značaj dobre saradnje s drugim upravama, agencijama i institucijama. Prezentirani su i rezultati u oblasti naplate javnih prihoda.

Tokom ove aktivnosti realizovane 9. januara, studentima je omogućena i posjeta pisarnici i arhivi Porezne uprave Federacije BiH, kao i server-salama.

Profesorica Edina Sudžuka i studenti zahvalili su predavačima zbog prilike za sticanje novih znanja i korisnih praktičnih iskustava.