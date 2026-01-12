Prijedlozi zakona povučeni s Parlamenta: Olakšati zapošljavanje stranaca

Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca FBiH i Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u FBiH, neće biti razmatrani na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanim za 19. i 20. januar.

Kako saznaje “Avaz”, zakoni su povučeni zbog amandmana i njihovog usaglašavanja unutar parlamentarne većine.

Inače, izmjenama Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH trebaju biti unaprijeđene i skraćene procedure izdavanja radnih dozvola, određeni izuzeci od obaveze njihovog izdavanja, te pojednostavljeno zapošljavanje stranih radnika deficitarnih zanimanja u situacijama kada takvih radnika nema na evidencijama u BiH.

Predložene novine u zakonskim rješenjima su da strani državljanin, osim u posebnim slučajevima, ne može početi s radom prije odobravanja privremenog boravka, raditi druge poslove ili kod drugog poslodavca, osim onog posla i za onog poslodavca za kojeg mu je radna dozvola izdata. Predlaže se i donošenje odluke o deficitarnim zanimanjima za FBiH.

U pripremu seta zakona bilo je uključeno i Udruženje poslodavaca FBiH, koje je njihovo donošenje iniciralo još prije desetak godina.

- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Zakon o zapošljavanju stranaca u FBiH trebaju na moderniji način urediti pitanja zapošljavanja u FBiH, unaprijediti vođenje i upravljanje evidencijama nezaposlenih osoba, ali i procedure zapošljavanja i druga operativno - administrativna pitanja, što u konačnici ima cilj unaprijeđenje procesa zapošljavanja, smanjenje listi nezaposlenih, eliminiranje ili smanjenje sivog tržišta i osiguranje nedostajuće radne snage. Svi su svjesni da je broj osoba u evidencijama službi za zapošljavanje i broj aktivnih tražitelja posla u FBiH u velikom debalansu – kaže nam direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić.

Očekuju se slični efekti kao u RS, gdje je broj nezaposlenih prije nekoliko godina sa 140.000 sveden na približno 55.000 onih koji zaista traže posao.

U prošloj godini odobreno je zapošljavanje 7.229 stranaca.