Predsjedništvo BiH: Moguća tužba protiv Hrvatske zbog Trgovske gore

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 27. redovnoj sjednici razmatralo je namjeru Republike Hrvatske da na lokalitetu Trgovska gora, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo. Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili zaključke kojima se nalaže hitna reakcija svih nivoa vlasti radi zaštite zdravlja građana i teritorijalnog integriteta države.

Jedan od ključnih zaključaka odnosi se na Pravobranilaštvo BiH, od kojeg je zatraženo da se aktivno uključi u praćenje slučaja i razmotri pokretanje najoštrijih pravnih koraka.

- Predsjedništvo BiH poziva Pravobranilaštvo da razmotri preduzimanje svih neophodnih pravnih i drugih mjera, uključujući i pokretanje međunarodnog spora, arbitraže ili drugih pravnih postupaka protiv Republike Hrvatske u vezi s konkretnim slučajem", navedeno je u saopćenju.

Naglašeno je da Bosna i Hercegovina mora iskoristiti sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi spriječila dugoročne i potencijalno nepovratne posljedice po okoliš i stanovništvo u slivu rijeke Une.

Konkretna zaduženja

Predsjedništvo je od Vijeća ministara BiH zatražilo da bez odlaganja usvoji "Strategiju zaštite pravnog interesa BiH", koju je pripremio Pravni tim, te da se aktiviraju mehanizmi predviđeni međunarodnim konvencijama, posebno Espo konvencijom i Arhuškom konvencijom.

Konkretna zaduženja dobila su i resorna ministarstva. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH treba, u saradnji s entitetima i lokalnim zajednicama, hitno objediniti stručne analize o mogućim posljedicama odlaganja otpada. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je za diplomatsku ofanzivu i informisanje međunarodnih institucija i svjetske javnosti o rizicima koje nosi lokacija Trgovska gora.

Predsjedništvo je ocijenilo da je u ovom procesu važna i aktivna uloga Parlamentarne skupštine BiH kako bi odgovor države bio jedinstven i imao puni demokratski legitimitet.

Podsjećamo, Hrvatski sabor ranije je usvojio zakon kojim se predviđa izgradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Trgovske gore, u općini Dvor, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Iz BiH se godinama upozorava da je riječ o trusnom području te da postoji ozbiljna opasnost od kontaminacije tla i voda, što bi moglo ugroziti zdravlje stotina hiljada ljudi.

Problem Trgovske gore kao potencijalne lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada prisutan je još od devedesetih godina, ali je Bosna i Hercegovina tek u posljednjih nekoliko godina intenzivirala institucionalni odgovor. Prema planovima Hrvatske, centar za skladištenje nuklearnog otpada trebao bi biti otvoren do 2028. godine.

Niz drugih odluka

Na istoj sjednici Predsjedništvo BiH donijelo je i niz drugih odluka, uključujući odobravanje grant-sredstava za izgradnju dionice Koridora Vc Medakovo–Poprikuše, projekte vodosnabdijevanja u Republici Srpskoj, kao i odluku o pristupanju BiH Globalnom forumu za sajber ekspertizu te pokretanju procedure za priključenje Regionalnom centru za sajber kapacitete sa sjedištem u Podgorici. Utvrđena je i lista kandidata za sudiju iz BiH u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.