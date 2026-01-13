Pokrenuti prvi disciplinski postupci protiv sudija i tužilaca zbog nedostavljanja izvještaja o imovini

Ured disciplinskog tužioca (UDT) pokrenuo je šest disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih institucija zbog nedostavljanja izvještaja o imovini i interesima, potvrđeno je iz ove institucije za Detektor.

Kako su naveli iz UDT-a, pokrenuto je šest disciplinskih postupaka zbog disciplinskog prekršaja “kršenje odredbi o dostavljanju izvještaja o imovini i interesima” Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

Kazali su da su pokrenuti postupci protiv sudije Osnovnog suda u Višegradu Sandra Nalića, sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci Munevere Huseinbašić, sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci Dubravke Vidović, sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Velibora Milićevića i sudije Općinskog suda u Visokom Amire Merdić.

- Postupak je pokrenut i protiv bivšeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini Šabić Murisa, koji je, po prestanku mandata imenovanog, obustavljen odlukom Prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH - rečeno je iz UDT-a za Detektor.

Damjan Ožegović iz Transparency Internationala za Detektor je kazao da, otkako je osnovan Odjel za provjeru izvještaja o imovini i interesima sudija i tužilaca, najveći otpor dolazi od pravosuđa. Taj otpor, prema njegovim riječima, nije iznenađujući, pogotovo imajući u vidu i prethodnu praksu kad je zaista bilo na dobru volju da se dostavljaju izvještaji.

- Jako je pohvalna reakcija UDT-a, ali budući da su disciplinski postupci vrlo dugački, i traju u prosjeku između godinu i godinu i po dana, od javnog je interesa da se oni što prije završe, upravo kako bi se preduprijedili svi ostali nosioci pravosudnih funkcija koji nemaju namjeru dostavljati izvještaje ili koji eventualno kasne sa dostavljanjem kartona i izvještaja, da postupe blagovremeno kako bi javnost mogla da povrati bar dio povjerenja u pravosuđe kada su u pitanju njihova imovina i interesi - navodi Ožegović.

Detektor je ranije pisao da su iz VSTV-a upućene i prve disciplinske prijave protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji nisu dostavili svoje imovinske kartone.

Novčana kazna

Iz VSTV-a BiH za Detektor su pojasnili da je 1.534 sudija i tužilaca imalo obavezu da podnese izvještaj o imovini i interesima. Među njima su, dodaju, osim aktuelnih sudija i tužilaca imovinu i interese bili dužni prijaviti i nosioci pravosudnih funkcija kojima je mandat istekao.

- Sudije i tužioci kojima je prestao mandat, prema Zakonu o VSTV-u BiH, dužni su dostaviti izvještaj o imovini i interesima za godinu u kojoj im je prestao mandat, kao i za kalendarsku godinu nakon prestanka mandata - naveli su ranije iz VSTV-a u pisanom odgovoru.

Za razliku od aktivnih sudija i tužilaca koji bi trebali biti disciplinski sankcionisani, protiv onih koji više ne obnašaju ove funkcije, zbog isteka mandata ili bilo kojeg drugog razloga, zakonom je predviđeno podnošenje prekršajnih prijava.

Zakon o VSTV-u BiH predviđa da svim odgovornim službenim licima koja ne sarađuju sa Odjelom za provjeru izvještaja može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 maraka.

Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, novinarima je ranije najavio da će uputiti prijave za one koji ne poštuju zakon.

- Ured će cijeniti ko je za procesuiranje, a ko nije - kazao je tada Bogunić.

Izvještaji o imovini

VSTV je u novembru 2023., usvajanjem nove sistematizacije radnih mjesta, praktično formirao Odjel za provođenje postupka za provjeru izvještaja o imovini kandidata za pravosudne funkcije – što je predviđeno i ranijim izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u.

Odjel je s radom počeo više od godinu i po dana nakon što je formiran, zbog brojnih odlaganja primjene novih izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, usvojenih u septembru 2023., koje su predviđale uspostavu ovog odjela.

Odjel za provođenje postupka po izvještajima, prema zakonskim propisima, redovno provjerava tačnost, cjelovitost i istinitost prijavljenih podataka, te analizira podatke iz izvještaja o imovini i interesima u svrhu utvrđivanja nespojivih aktivnosti i potencijalnog sukoba interesa.

Također je zadužen da podnosi prijedlog Vijeću za pokretanje prekršajnog postupka u vezi sa izvještajima o imovini i interesima, objavljuje rezultate provjere izvještaja, dostavlja Uredu disciplinskog tužioca informacije o nepravilnostima koje su proizašle iz provjere.

Izvještaji o imovini i interesima će se objavljivati na internetskoj stranici Vijeća, s ciljem jačanja integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u rad pravosuđa, te zbog sprečavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih uticaja u vršenju funkcije u pravosuđu.