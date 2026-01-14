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NAKON SASTANAKA

Ambasada SAD: Samo američka ulaganja i stručnost mogu Južnu interkonekciju pretvoriti iz vizije u stvarnost

Svi sagovornici su se složili da je plinovod Južna interkonekcija značajan za energetsku sigurnost BiH i budući prosperitet svih njenih građana

Sastanak američke kompanije s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem. Ambasada SAD

S. S.

14.1.2026

Predstavnici američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC Džozef Flin i Džesi Binal boravili su jučer i danas u Sarajevu, gdje su održali sastanak s predstavnicima stranaka Trojke i HDZ-a BiH.

Podsjećamo, riječ je o kompaniji koja je izrazila interes za realizaciju projekta Južne interkonekcije, a sastanku je prisustvovao i otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel.

Iz Ambasade SAD su istakli da su imali produktivne sastanke s Elmedinom Konakovićem, Nerminom Nikšićem, Sabinom Ćudić i Draganom Čovićem.

- Svi sagovornici su se složili da je plinovod Južna interkonekcija značajan za energetsku sigurnost BiH i budući prosperitet svih njenih građana. Samo američka ulaganja i stručnost mogu Južnu interkonekciju pretvoriti iz vizije u stvarnost - naveli su iz Ambasade SAD.

# AMBASADA SAD
# HDZ BIH
# SARAJEVO
# TROJKA
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