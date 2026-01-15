U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kriminalno zadužuju Telekom 745 miliona

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kriminalno zadužuju Telekom 745 miliona.

Čitajte o zaključcima SDA, gdje se pitaju zašto se budžet FBiH opterećuje zaduženjem od 2,3 milijarde. Poručuju da treba ispitati kriminal Grabovice i Nikšića. Govore i o zloupotrebi javnih funkcija i politizacija u svrhu ličnog bogaćenja.

Ekspertica Karimi ekskluzivno za "Avaz" govori o protestima u Iranu: Kaže da su građani tamo gladni, ali da je rano otpisati režim.

Čitajte i šta je s Delićevom fabrikom peleta, koja je očito propalo obećanje.

Donosimo potresnu ispovijest samohranog oca iz Cazina: Vaspitačica tukla dijete.

Franjo Topić je govorio za "Avaz" nakon skupa u Beču.

Donosimo i analizu Evropskog prvenstva u rukometu koje počinje danas.

Otkrivamo i dalje tragedije u Hercegovini: Dizalica ubila radnika.

Čitajte i kako Vlada ubrzava projekt Južne interkonekcije.

Donosimo i priču kako se otpor baštovana raširio svijetom.

Na stranicama globusa možete čitati više o tome zašto je generacija X izgubljena.

Devetnaesta stranica novine donosi strane kulture, gdje možete čitati više o besplatnim projekcijama nagrađivanih filmova.

Čitajte i kako Zdravko Čolić obara sve rekorde.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.