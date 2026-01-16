Cvitanović: Južna interkonekcija je u potpunosti američki projekat, privodi se kraju

Gost Dnevnika D FTV-a bio je predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, koji je govorio o Južnoj plinskoj interkonekciji, izmjenama Izbornog zakona, položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, predstojećim izborima i kandidatima za Predsjedništvo BiH, odnosima u Republici Srpskoj, mogućim promjenama nakon izbora, kao i o političkoj odgovornosti i evropskom putu zemlje.

Govoreći o Južnoj plinskoj interkonekciji, Cvitanović tvrdi da je riječ o projektu koji ulazi u završnu fazu i da više ne vidi otvorena pitanja, piše Federalna.ba.

- Prema mom mišljenju, priča je vrlo kvalitetno usmjerena ka završetku i implementaciji Južne plinske interkonekcije. Riječ je o strateškom energetskom projektu za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, pa čak i širu regiju.“

Posebno naglašava ulogu američke administracije.

- Da se nije uključila američka administracija, ovaj projekat se nikada ne bi počeo graditi. Kada se Amerika uključi, stvari se potpuno drugačije poslože – ono što je djelovalo nemoguće, odjednom postaje dogovorivo.“

Sve je američko: Nema BH Gasa, nema domaćih operatera

Cvitanović odbacuje tvrdnje o ulozi BH Gasa ili eventualnom osnivanju nove kompanije.

- Na oba sastanka u američkoj ambasadi bilo je pet predsjednika stranaka, uključujući i Dragana Čovića. Niko nijednom riječju nije doveo u pitanje ono što je predložila američka administracija.“

Ističe da je model jasno definiran od početka.

- Rečeno je vrlo jasno: nema BH Gasa, nema domaćih operatera. Koncesija je američka, investitor je američki, operater sistema, distribucija i dobava plina – sve je američko.“

Dodaje da je riječ o koncesiji na 30 godina.

- Američka firma je vlasnik projekta 30 godina, a tek nakon toga će se definirati daljnji status.“

Izborni zakon: "Rješenje je moguće za sedam dana, ali nema volje"

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona, Cvitanović tvrdi da problem nije u vremenu, već u političkoj volji.

- Ako postoji kvalitetan državnik među političkim liderima u Sarajevu, ovaj problem se može riješiti za sedam dana. Nije pitanje vremena, nego cilja.“

Naglašava da insistiranje Hrvata nije iracionalno.

- Potpuno je logično da u Predsjedništvu sjede tri legitimna predstavnika tri konstitutivna naroda. Sve drugo proizvodi nestabilnost.“

"Nije pošteno Hrvatima birati člana Predsjedništva"

Cvitanović oštro kritizira praksu preglasavanja.

- Nije pošteno jednom narodu birati njegovog člana Predsjedništva. To samo produbljuje nepovjerenje i stalno jača Čovića i HDZ BiH.“

Dodaje da je demokratizacija unutar hrvatskog političkog korpusa onemogućena.

- Mi godinama nemamo pravo da se demokratiziramo, jer se bojimo da će nam neko drugi izabrati predstavnika.“

HDZ 1990 i koalicija: "Nudimo stvarnu alternativu"

Govoreći o izborima, Cvitanović najavljuje ambiciozne ciljeve.

- Cilj nam je, zajedno s koalicijskim partnerima, ostvariti najbolji izborni rezultat do sada. Nudimo alternativu politici bahatosti i isključivosti.“

Kandidat Petorke za Predsjedništvo BiH: "Tražimo nestranačkog intelektualca"

Na pitanje o kandidatu za Predsjedništvo BiH, Cvitanović kaže da je prerano za imena, ali kriteriji su jasni.

- Tražimo nestranačku osobu, sveučilišnog profesora, poliglotu, nekoga ko može promijeniti političku paradigmu i ima ozbiljne veze u Evropi.“

Dodaje da stranački kandidati ne dolaze u obzir.

- Nismo spremni podržati stranačkog potrčka. Treba nam slobodna i hrabra osoba.“

Republika Srpska i Blanuša: "Pobjeda bi promijenila odnose"

Komentirajući dešavanja u Republici Srpskoj, Cvitanović ocjenjuje da je povrat mandata znak jačanja institucija BiH.

- Ovo je pobjeda institucija Bosne i Hercegovine. Dodik se povlači pred odlukama Ustavnog suda.“

Govoreći o kandidatu opozicije, ističe:

- Blanuša je ozbiljan kandidat, neokaljan, profesor, čovjek principa. Ako izbori budu fer, ima realne šanse za pobjedu.“

Izjava o Bleiburgu: "Postoje granice koje se ne smiju preći"

Cvitanović kaže da isprika Dragana Mijokovića nije dovoljna.

- Reći da je ‘trebalo pobiti više Hrvata’ je neoprostivo. To se ne smije reći ni za jedan narod.“

Najavljuje i institucionalne korake.

- Ako ne dođe do ostavke, pokrenut ćemo smjenu. Principi se moraju poštovati.“

"Bez smjene generacija nema evropskog puta"

Na kraju razgovora, Cvitanović izražava skepticizam prema aktuelnoj vlasti.

- Ne očekujem da oni koji 20 godina pričaju o evropskom putu sada to i ostvare. Niti im je cilj, niti im je želja.“

Ističe potrebu za novim političkim snagama.

- Bosni i Hercegovini trebaju nove generacije. Nije realno da ljudi od 65 godina vode evropski put zemlje.“