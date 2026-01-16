Salkičević-Dizdarević: Moramo svi uraditi ono što je do nas da izbjegnemo stavljanje na "sivu listu"

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajuća Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Ermina Salkičević-Dizdarević (SDPBiH) izjavila je za Fenu da je, što se tiče potencijalnog vraćanja BiH na "sivu listu" FATF-a, to vrlo ozbiljna i opasna situacija za BiH, posebno u trenutnom stanju u kojem se BiH nalazi kada je upitanju njen zastoj na evropskom putu.

- Također, to nam ne odgovarani ni u kontekstu svjetske geopolitike. Bez obzira što smo mi mala ekonomija, mi sebi ne smijemo dopustiti luksuz da nam je platni promet, privreda u bilo kom smislu, da li finansijske aktivnosti ili bilo kakav ekonomski kredibilitet, ugrožen - kazala je Salkičević-Dizdarević.

Dodala je da je to i njen najveći strah, da će ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine, na koji puno utiče politika u BiH, biti u jednom nezavidnom položaju, a posebno s aspekta rastuće inflacije, ne samo u regionu, nego i u cijeloj Evropskoj uniji kao našem najznačajnijem izvoznom partneru.

- Meni je jako važan značaj potencijalne "sive liste" u smislu da će to uticati na pristup finansijskim tržištima, posebno kada je u pitanju SEPA, odnosno proces u kojem se BiH nalazi za pristup jedinstvenom segmentu plaćanja u eurovalutu, sa više od 33 zemlje Evropske unije i svijeta.

U tom smislu, rekla bih da je ključni faktor za ekonomski razvoj i međunarodnu reputaciju BiH da izbjegnemo tu "sivu listu" - kazala je Salkičević-Dizdarević.

Dodala je da "moramo svi uraditi ono što je do nas da izbjegnemo ovakvu situaciju".

Izrazila je nadu da će institucije, posebno Vijeće ministara BiH, odraditi svoj dio posla i da ćemo ispuniti obaveze koje su pred nama, a koji su vrlo jasno naznačene.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH su prije dva dana saopćili da je u februaru 2025. godine Bosna i Hercegovina ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) - globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

- Do toga je došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.

Pomenuti jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“) - saopćeno je, između ostalog, iz Delegacije EU u BiH.