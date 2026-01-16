Hitna pomoć unapređuje ključne segmente rada uz podršku Ministarstva zdravstva KS

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo kontinuirano ulaže u infrastrukturne, tehničke i edukativne kapacitete s ciljem osiguranja pouzdane, efikasne i savremene hitne medicinske zaštite za sve građane Kantona Sarajevo.

U tom kontekstu realizovane su značajne nabavke u tri ključna segmenta rada: rezervno napajanje električnom energijom, dokumentovanje komunikacije u dispečerskom centru te edukacija zdravstvenih profesionalaca i građana.

Novi strujni agregat - sigurnost bez prekida

Zavod je decenijama koristio strujni agregat tipa "Torpedo", ugrađen 1979. godine a imao je izuzetno važnu ulogu i tokom ratnog perioda. Međutim, zbog tehničke zastarjelosti i nemogućnosti daljeg održavanja stvoreni su uslovi za njegovu zamjenu. Novi strujni agregat, vrijednosti 58.000 KM, nabavljen je i pušten u pogon u maju 2025. godine.

Ta investicija osigurava neprekidan rad dispečerskog centra, nesmetan prijem hitnih poziva, kontinuiranu komunikaciju s terenom i zdravstvenim ustanovama, kao i stabilno napajanje medicinske i informatičke opreme. Agregat ima poseban značaj u vanrednim i kriznim situacijama, kad je autonomno djelovanje hitne medicinske pomoći od presudne važnosti za zaštitu ljudskih života.

Hitna pomoć nabavila je i novi, savremeni snimač razgovora (Registrofon), vrijednosti 28.000 KM. Time je unaprjeđen sistem dokumentovanja komunikacije između dispečera i građana.

Snimač razgovora omogućava tačnu i potpunu evidenciju poziva, analizu postupanja u konkretnim situacijama, unaprjeđenje kvaliteta rada dispečera te predstavlja izuzetno važan edukativni alat. Istovremeno, osigurava pravnu i institucionalnu zaštitu zaposlenih i ustanove u slučaju pritužbi ili sporova, jačajući transparentnost, odgovornost i povjerenje javnosti u rad hitne medicinske pomoći.

Edukacione lutke – ulaganje u znanje koje spašava živote

Značajna sredstva, ukupno 70.000 KM, uložena su u nabavku savremenih edukacionih lutaka za BLS (osnovne mjere održavanja života), ALS (napredne mjere održavanja života) i dekompresiju grudnog koša. Ta oprema predstavlja osnov za kvalitetnu edukaciju zdravstvenih radnika, ali i građana.

BLS lutke koriste se za obuku laika iz te oblasti i zdravstvenih profesionalaca. Time se povećava šansa preživljavanja osoba u iznenadnom srčanom zastoju i do 75 posto.

ALS lutke omogućavaju usavršavanje praktičnih vještina ljekara i medicinskih tehničara u zbrinjavanju kritično oboljelih pacijenata. Hitna pomoć je jedini referalni centar za edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći, a dodatnu vrijednost predstavlja činjenica da je Zavod nedavno dobio prvog, ali i jedinog medicinskog direktora ALS ERC u Federaciji BiH - dr. Nejru Jonuz Gušić.

- Sve navedene nabavke realizovane su uz kontinuiranu i neizostavnu podršku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Tim ulaganjima jača se otpornost sistema, unapređuje kvalitet usluga i dodatno potvrđuje opredijeljenost za razvoj moderne i profesionalne hitne medicinske pomoći, ističu iz resornog ministarstva, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.