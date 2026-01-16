Vježba ronilaca i GSS-a na Bistarcu: Pod led u jezero ušli Šarić, Bešić i Kahrić

Grupa članova Ronilačkog kluba „Eko - ronilačka grupa invalida“ iz Lukavca i četvorica pripadnika Gorske službe spašavanja iz Srebrenika su na zaleđenom jezeru Bistarac kod Lukavca uspješno izveli veoma zahtjevnu vježbu spašavanja u specifičnim zimskim uvjetima.
Kako ističe Bilal Šarić, predsjednik i trener RK „Eko-ronilačke grupe invalida“, inače amputirac, cilj ove nesvakidašnje vježbe bio je da se provjeri osposobljenost ronilaca u spašavanju u vanrednim, zimskim okolnostima na zaleđenoj plohi jezera, kao i da se vidi u kakvom je stanju ronilačka oprema.
Rupe u ledu
Ronioci Bilal Šarić, Enes Bešić i mladi Faruk Kahrić prvo su kroz manje otore (rupe) na ledu debelom približno 10 centimetara, uz pomoć konopaca ušli pod led. Ronioce su s površine zaleđenog jezera držali pripadnici GSS-a Elvir Srabović i Elvir Mahmutović iz Lukavca, te Amir Gibić, Benjamin Mujanović i Almir Karić.
- Ronilački klib „Eko – ronilačka grupa invalida“ u Lukavcu je formiran prije 15 godina, a u samom početku činili su ga pretežno invalidi, stradalnici od mina u projektu koji je vodio Rusmir Hanić, instruktor ronjenja iz Sarajeva. Krenuli smo s obukom na jednom bazenu, ispite za ronioca položili smo u Neumu, a onda se preselili na naša jezera Modrac i Bistarac, gdje smo održavali treninge i vježbe.
Danas, osim invalida, među roniocima ima i mladih, pa i žena koje rone i takmiče se. Klub broji 20 aktivnih članova. Osim toga, mi redovno učestvujemo u akcijama traženja utopljenika, pomažemo stanovništvu u poplavama, te u poribljavanju jezera - kaže Bilal Šarić.
Adrenalinski izazov
Među trojicom ronilaca bio je 21-godišnji student Faruk Kahrić, koji se ronjenjem bavi tri godine. Kaže, zavolio je ovaj hobi, vodu i život pod vodom. Ulazak pod led u vodu jezera nije mu predstavljao problem.
- Jeste bilo adrenalina, mora se priznati, ali ova vježba za nas mlade ronioce, bila je i izazov, da pokažemo da se u nesrećama i spašavanju u ovakvim uvjetima na nas može računati - rekao je Kahrić.