Vježba ronilaca i GSS-a na Bistarcu: Pod led u jezero ušli Šarić, Bešić i Kahrić

Grupa članova Ronilačkog kluba „Eko - ronilačka grupa invalida“ iz Lukavca i četvorica pripadnika Gorske službe spašavanja iz Srebrenika su na zaleđenom jezeru Bistarac kod Lukavca uspješno izveli veoma zahtjevnu vježbu spašavanja u specifičnim zimskim uvjetima.

Debeli led jedva je probijen . Facebook Debeli led jedva je probijen . Facebook

Kako ističe Bilal Šarić, predsjednik i trener RK „Eko-ronilačke grupe invalida“, inače amputirac, cilj ove nesvakidašnje vježbe bio je da se provjeri osposobljenost ronilaca u spašavanju u vanrednim, zimskim okolnostima na zaleđenoj plohi jezera, kao i da se vidi u kakvom je stanju ronilačka oprema. Rupe u ledu Ronioci Bilal Šarić, Enes Bešić i mladi Faruk Kahrić prvo su kroz manje otore (rupe) na ledu debelom približno 10 centimetara, uz pomoć konopaca ušli pod led. Ronioce su s površine zaleđenog jezera držali pripadnici GSS-a Elvir Srabović i Elvir Mahmutović iz Lukavca, te Amir Gibić, Benjamin Mujanović i Almir Karić.

Ronioci Bilal Šarić, Faruk Kahrić i Enes Bešić . Facebook Ronioci Bilal Šarić, Faruk Kahrić i Enes Bešić . Facebook

- Ronilački klib „Eko – ronilačka grupa invalida“ u Lukavcu je formiran prije 15 godina, a u samom početku činili su ga pretežno invalidi, stradalnici od mina u projektu koji je vodio Rusmir Hanić, instruktor ronjenja iz Sarajeva. Krenuli smo s obukom na jednom bazenu, ispite za ronioca položili smo u Neumu, a onda se preselili na naša jezera Modrac i Bistarac, gdje smo održavali treninge i vježbe.

Provjera opreme prije vježbe . Facebook Provjera opreme prije vježbe . Facebook