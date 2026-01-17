Federalno ministarstvo rada: Izmjene Zakona o PIO pripremane na zahtjev predstavnika penzionera

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici najavljenoj za ponedjeljak, 19. januar po skraćenom postupku će razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je početkom ovog mjeseca Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku tim povodom podsjećaju da su izmjene Zakona o PIO pripremane u dogovoru i saradnji te na zahtjev predstavnika penzionera okupljenih u Savezu udruženja penzionera Federacije BiH.

- Upravo su predstavnici penzionera inicirali izmjene člana 81. Zakona kojim se utvrđuje pravo na najnižu penziju i način njene zaštite te ukoliko se izmjene zakona usvoje, visina najniže penzije vezat će se za dužinu ostvarenog penzijskog staža kako bi se zaštitili penzioneri, ali i vrjednovao puni radni vijek - navodi se u saopćenju resornog federalnog ministarstva.

Prijedlog zakona podrazumijeva i izmjene formule za usklađivanje penzija, a podrazumijeva da se, kako se pojašnjava, usklađivanje penzija vrši na osnovu kombinacije indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta plata u omjeru 60:40 posto, uz primjenu onog pokazatelja koji u datom obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere a s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija i njihovog usklađivanja s rastom životnih troškova i standarda.

- Na istoj sjednici Zastupničkog doma razmatrat će se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, kojima se uređuje penzionisanje boračkih kategorija. Te izmjene pripremljene su kako bi se propisi uskladili sa izmjenama Zakona o PIO i borci ne bi trpjeli bilo kakve negativne posljedice zbog izmjena penzijskog zakonodavstva. Donošenjem tih zakonskih rješenja po skraćenom postupku Vlada nastoji zaštititi prava postojećih penzionera, vrjednovati rad i doprinos budućih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema te osigurati njegovu dugoročnu održivost - saopćeno je danas iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.