Toranj koji je probio maglu: Avaz Twist Tower na njemačkom javnom servisu

Sarajevo se jutros našlo među „slikama dana“ redakcije tagesschau, centralnog informativnog programa njemačkog javnog servisa ARD. U rubrici „Bilder des Tages / Blickpunkte“ objavljena je fotografija na kojoj Avaz Twist Tower izranja iz gustog mora magle koje je prekrilo glavni grad Bosne i Hercegovine.

Dok je veći dio Sarajeva ostao skriven ispod niskih oblaka, najviša zgrada u zemlji pojavila se kao usamljena tačka na horizontu. Snimak iz zraka stvara gotovo nestvaran prizor: grad je nevidljiv, ulice i naselja su izbrisani, a ostaje samo toranj koji probija sivilo i podsjeća na život ispod njega.

Ovakvi prizori nisu neuobičajeni za Sarajevo u zimskim mjesecima. Smješten u kotlini, grad je često danima pod maglom, dok se vrhovi okolnih brda i najviši objekti povremeno nađu iznad oblaka. Upravo ta kombinacija geografije, klime i urbanog pejzaža daje Sarajevu vizuelni identitet koji redovno privlači pažnju stranih medija.

Rubrika „Blickpunkte“ redakcije tagesschau posvećena je fotografijama koje simbolično i snažno prikazuju gradove i pejzaže širom svijeta. Ovog puta, Sarajevo je predstavljeno tiho i suzdržano - skriveno ispod magle, ali prepoznatljivo po jednom tornju koji viri iznad oblaka i potvrđuje da je grad tu, čak i kada se ne vidi.