Badnjević o Amidžićevoj blokadi sniženja cijene vozačke dozvole za "Avaz": Tražili smo sastanak

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić je dao negativno mišljenje Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) na izmjene Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata prema kojem bi vozači u BiH stariji od 65 godina, te oni s umanjenom zdravstvenom sposobnošću vozačku dozvolu plaćali 18 KM umjesto što svaki put za produženje dozvole plaćaju po 60 KM.

Tim povodom za "Avaz" se oglasio Almir Badnjević, direktor IDDEEA-e.

- IDDEEA BiH je u skladu sa svojim nadležnostima izradila prijedlog Pravilnika i isti uputila na mišljenje u Ministarstvo finansija i trezora BiH. Nažalost nismo dobili pozitivno mišljenje, te smo sada uputili dopis i za sastanak, kako bismo na istom pokušali definirati sve nejasnoće, te naći rješenje koje je prihvatljivo - kazao je Badnjević.

Ne sviđa mu se raspodjela

Amidžić nije otkrio šta je razlog zbog čega negativnim mišljenjem blokira proceduru usvajanja ovog Pravilnika, ali prema pisanju medija Amidžiću se ne sviđa predložena raspodjela 18 maraka koje bi se naplaćivale navedenim kategorijama vozača.

Naime, IDDEEA je predložila da od tog iznosa 12 KM ide u budžet institucija BiH, a preostalih šest KM da se raspoređuje nadležnim organima.

- Naime, sama činjenica da je definirano smanjenje cijene za vozačke dozvole, logično je da će se smanjiti prihodi i na budžet BiH, te na budžet nižih nivoa vlasti - kazao je Almir Badnjević za "Avaz"

Inicijativa Saše Magazinovića

Na ovu nepravdu i diskriminaciju osoba starijih od 65 godina i onih s umanjenom zdravstvenom spsobnošću još početkom prošle godine ukazao je Saša Magazinović, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH, pokrenuvši inicijativu da se cijena vozačke dozvole za one koji je moraju produžavati više puta tokom deset godina snizi i da u konačnici svakog građanina vozačka dozvola košta 60 KM jednom u deset godina, a ne da penzioneri i osobe koje moraju produžavati vozačku dozvolu više puta tokom desetogodišnjeg perioda plate ukupno između 180 KM i 300 KM tokom tih 10 godina.

Magazinović je ranije iznio podatak da u BiH živi 826.707 ljudi starosti od 65 i više godina, od kojih važeću vozačku dozvolu posjeduje 170.687 osoba, što znači da je više od 170 000 osoba diskriminirano po ovom osnovu.