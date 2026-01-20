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STRUČNO USAVRŠAVANJE

Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti obuke poreznih službenika

Potpisivanje Sporazuma predstavlja značajan korak ka unapređenju profesionalnih standarda

Sporazum o saradnji. Fena

FENA

20.1.2026

Sporazum o saradnji u oblasti obuke poreznih službenika između Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potpisan je danas u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Sporazum su potpisali rukovodilac Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Admir Omerbašić i direktorica Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Janja Geljić.

Polazeći od potrebe za kontinuiranom obukom i stručnim usavršavanjem poreznih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH i Direkciji za financije Brčko distrikta BiH, kao i od značaja pune i efikasne upotrebe svih raspoloživih stručnih kapaciteta Porezne uprave Federacije BiH, Sporazum je zaključen s ciljem uspješnog usvajanja i primjene najboljih iskustava u oblasti oporezivanja, te daljeg razvoja poreznih procedura, uz posebnu pažnju usmjerenu na unapređenje njihove praktične primjene.

Potpisivanje Sporazuma predstavlja značajan korak ka unapređenju profesionalnih standarda, efikasnijem radu poreznih organa i jačanju fiskalne discipline u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

# POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
# SPORAZUM
# SARADNJA
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