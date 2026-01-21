Lagumdžija se ušutio: Zašto Bećirović nije na svjetskom forumu u Davosu?

Od 19. do 23. februara u švicarskom Davosu se održava Svjetski ekonomski forum. Ovaj događaj je već dugo etabliran kao mjesto okupljanja najutjecajnijih ličnosti u svjetskoj politici i ekonomiji.

U dosadašnjem toku foruma u Davosu najviše pažnje je izazvalo obraćanje američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i kanadskog premijera Marka Karnija. Forum prolazi u znaku tenzija između Sjedinjenih Država i evropskih država, u pogledu Grenlanda, piše Odgovor.ba

Krišto redovna na Davosu

Jedina zvaničnica Bosne i Hercegovine koja prisustvuje forumu u Davosu jeste Borjana Krišto. Pri tome valja naglasiti da ovo nije prvi put da je Krišto u Davosu, te da je prisustvovala tamošnjem forumu i tokom protekle tri godine.

Kada su u pitanju regionalni lideri, u Davosu su prisutni i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, albanski premijer Edi Rama, zatim crnogorski premijer Milojko Spajić, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski.

Iako Krišto, kao predsjedavajuća Vijeća ministara, predstavlja BiH, postavlja se pitanje zašto svake godine samo ona iz BiH prisustvuje ovom forumu. Naročito ako imamo u vidu da zvaničnici HDZ-a na ovakvim skupovima ne promovišu državne, već vlastite stranačko-nacionalne interese.

Tačnije, postavlja se pitanje zašto niko od probosanskih zvaničnika nije u Davosu, prije svih član Predsjedništva koji je dio vladajuće koalicije Denis Bećirović, te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ili neko drugi iz B komponente u vlasti.

Lagumdžija ranije kritikovao, a sad šuti

U proteklim godinama, bivši ministar vanjskih poslova a sadašnji ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija je redovno kritikovao probosanske zvaničnike zbog toga što ne prisustvuju okupljanjima na Davosu. Međutim, otkako se SDP vratio na vlast, a sam Lagumdžija ponovo dobio državnu funkciju, od njega više ne dolaze kritike na temu Davosa, iako se situacija nije popravila.

- Imate priliku da se sretnete s vodećim ljudima iz različitih oblasti, a koji vam mogu pomoći u kreiranju vaših ekonomskih projekata. Primjera radi, imate priliku da sretnete ekonomiste Džefrija Saksa ili Džozefa Stiglica da vidite da li je zainteresovan da vam bude jedna vrsta partnera, konsultanta ili da vam bude ambasador reformskih procesa . istakao je tada Lagumdžija u razgovoru za jedan bh. medij.

Podsjetio je da je to prilika i za osnaživanje odnosa sa zvaničnicima, tj. državama koje se smatraju prijateljskim.

Lagumdžija je tada objasnio da probosanski zvaničnici ne dobivaju poziv za forum u Davosu jer nema značajan nivo neposredndih kontakata na najvišem nivou.

Vučić i drugi agilni

- Da biste bili pozvani morate biti dio tih ljudi, ne samo da vam preko sekretarice ili kabineta stigne neki mail. U mobitelu morate imati broj ljudi koji tamo dolaze, ali i da oni imaju vaš broj - mišljenja je.

Lagumdžija je tada skrenuo pažnju na napor koji čelnici susjednih država ulažu da budu vidljivi na forumu u Davosu.

- Vučić i Abazović su se pobrinuli lobirati da bi bili prisutni. Pokušavaju da propagiraju politike koje zagovaraju u kontekstu svjetskog preslaganja kada su u pitanju zelene investicije i kada je u pitanju prelazak investicija iz Rusije i Kine. Očigledno se Plenković pojavljuje kao neko ko ima nešto da kaže u kontekstu ukrajinskih događaja - ukazao je Lagumdžija.