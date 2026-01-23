Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA “AVAZ”

Ured za veterinarstvo BIH najavljuje dodatne provjere i procjenu rizika: Zabranjen uvoz mesa iz Južne Amerike

Precizirano je da će se pošiljkama mesa, koje prate veterinarsko - zdravstveni certifikati izdati zaključno s danom donošenja ovog uputstva

Uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zabranjen. Agroklub.ba

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.1.2026

Ured za veterinarstvo BiH donio je uputstvo o privremenoj zabrani uvoza mesa goveda iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvala, potvrdio je “Avazu” direktor Ureda, Saša Bošković.

Uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zabranjen je nakon izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki i dostavljenih nezadovoljavajućih rezultata laboratorijskih analiza, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

-Ured za veterinarstvo će u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima izvršiti dodatne provjere i izvršiti procjenu rizika za uvoz predmetnih pošiljki – navedeno je u uputstvu Ureda za veterinarstvo BiH. Precizirano je da će se pošiljkama mesa, koje prate veterinarsko – zdravstveni certifikati izdati zaključno s danom donošenja ovog uputstva, dozvoliti uvoz u BiH.

# JUŽNA AMERIKA
# URED ZA VETERINARSTVO BIH
# UVOZ MESA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.