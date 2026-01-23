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NOVI TRAVNIK

Video / Reporter "Avaza" u selu Bistro iz kojeg je Amina Dželilović pobjegla od supruga

Amina Đelilović je, prema tvrdnjama majke, na kraju gola i bosa pobjegla iz kuće supruga i pronašli su je kod komšija

Selo Bistro. Avaz

Piše: Evelin Trako

23.1.2026

Javnost je uznemirila priča od prije nekoliko dana kada je Azra Đelilović za "Avaz" otkrila da je bez kontakta s njenom kćerkom, koja se udala u mjesto Bistro kod Novog Travnika.

Posebno je majku brinulo to što svekar i svekrva su imali historiju nasilja prema djeci iz prvog braka, zbog čega je protiv njih potvrđena optužnica.

Kako je "Avaz" objavio prije nekoliko dana", Amina Đelilović je na kraju gola i bosa pobjegla iz kuće supruga i pronašli su je kod komšija.

Danas je reporter "Avaza" posjetio selo Bistro, gdje su se nemile scene desile.

U printanom izdanju "Dnevnog avaza" čitajte šta su komšije rekle o ovoj porodici, a sutra na Youtube kanalu Avaz TV pogledajte kompletnu ispovijest majke Azre Đelilović.

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# NOVI TRAVNIK
# BUGOJNO
# AZRA ĐELILOVIĆ
# AMINA ĐELILOVIĆ
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