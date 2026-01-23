Završena delegatska rasprava o predloženom budžetu FBiH, glasanje u daljnjem toku sjednice

Na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta okončana je delegatska rasprava o Prijedlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Delegati će glasati o budžetu u daljnjem toku sjednice nakon što se u međuvremenu Vlada FBiH kao predlagač najvažnijeg finansijskog akta izjasni o podnesenim delegatskim amandmanima.

Tokom rasprave, govorili su delegati koji su ujedno članovi opozicionih stranaka u Federalnom parlamentu. Neki od njih, Muamer Zukić i Aida Obuća, ustvrdili su da na osnovu predloženog budžeta oni zaključuju da Federaciji BiH prijeti 'grčki scenarij. Osnovna zamjerka ovih i drugih diskutanata istomišljenika je da Federacija treba da se zaduži za oko 2,3 milijardi KM od ukupnog budžetskog iznosa planiranog na 8,9 milijardi KM, a od navedenog zaduženja, oko 1,4 milijardi KM na međunarodnom tržištu. Dlegat Haris Zahiragić je rekao da je prethodna vlada Fadila Novalića ostavila suficit od 500 miliona KM a nova vlast to potrošila te planirala i zaduženja. Budžet je pokazatelj da Federaciji BiH prijeti ekonomsko-finansijski kolaps, zaključio je Zukić.

Budžet za 2026.

Federalni budžet za 2026. godinu aktuelna Vlada FBiH predložila je u ukupnom iznosu od 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je Vlada obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.

Prema izjavama dopremijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, kao i premijera Nermina Nikšića, za 2026. je predložen najveći budžet Federacije BiH do sada.

- Glavni akcent proračuna je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju mirovina, od 1. januara, pa od 1. jula. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – pojasnili su ministar Kraljević i premijer Nikšić.

Kraljević je dodao da budžet predviđa i snažnu podršku nižim nivoima vlasti - za kantone, općine, gradove te dodatno za nerazvijene lokalne zajednice, a za Fond solidarnosti je namijenjeno 100 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.

Kad je riječ o namijenjenom novcu za Fond solidarnosti, prije tri dana je na sjednici Predstavničkog doma, iznos sa prvobitno planiranih 80 povećan na 100 miliona KM, što je danas potvrdio i Alija Aljović iz Federalnog ministarstva finansija obrazlažući budžet delegatima Doma naroda.

Preloženim budžetom Federacije, poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, transfer Ministarstvu za pitanja boraca povećan za 56 miliona KM, a za 138 miliona KM transfer za neratne invalide, civilne žrtve rata, dječiji doplatak i naknade roditeljima njegovateljima, rekao je također Aljović. Prema njegovim riječima, za obaveze iz oblasti penzijsko-invadidkog osiguranja, povećanje iznosi 541 milion. Za puštanje u pogon helikoptera Federalnoj upravi policije planirano je četiri miliona KM, a tri miliona Ministartsvu pravde za softver za registraciju poslovnih subjekata.

Budžetom su planirani i povećani kapitalni transferi za putnu infrastrukturu te dodatni novac za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ustvrdili su Aljović, kao i federalni ministar finansija Toni Kraljević.

Prihodovna strana budžeta planirana je oprezno, konzervativno, što se odnosi i na zaduženja, ustvrdili su ovi zvaničnici obrazlažući Domu naroda detalje planiranog federalnog budžeta uz dosta drugih elemenata.

Kapitalni projekti

Kraljević je ranije istakao da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu, 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, deset miliona KM za unaprjeđenje avioprometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH. Planirana su i izdvajanja za dokapitalizaciju rudnika Banovići kao strateškog resursa.

Po riječima federalnog ministra finansija, dodatno su pojačani i kapitalni tekući prijenosi sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

- Nastavljamo potporu realnom gospodarskom sektoru sa razdjela Ministarstva obrta i poduzetništva, razvoju poduzetničke infrastrukture temeljem Zakona o razvoju poduzetničke infrastrukture gdje su aplikanti jedinice lokalne samouprave. Isto tako i iz Ministarstva prostornog uređenja, gdje imamo više stavki - od projekata energetske učinkovitosti, sanacije klizišta, nacionalnih spomenika. Zatim sa razdjela obrazovanja i znanosti gdje su dodatna sredstva za unapređenje znanstveno-istraživačkog rada, potpora akademijama, sa razdjela kulture i sporta 30 miliona za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sportske infrastrukture, deset miliona za rekonstrukciju i izgradnju objekata kulturnih institucija – rekao je Kraljević dodajući da su pojačane stavke i za kulturna događanja od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Po njegovim riječima, na socijalnom razdjelu, izmjene zakona o MIO/PIO koreliraju s povećanjem budžetske stavke za civilne žrtve rata i neratne invalide (dodatnih 56 miliona KM) te za braniteljske transfere (dodatnih 56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.

- Otplata duga, uključujući kamate, planirana je u iznosu od milijardu i 309 miliona KM - naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Predloženi budžet odobrio je prije tri dana Predstavnički dom Federalnog parlamenta. Ako ga u istom tekstu odobri danas i Dom naroda, stiču se uslovi za objavu i stupanje na snagu ovog najvažnijeg godišnjeg finansijskog akta Federacije.