Magazinović: Izvještaj Vijeća Evrope potvrđuje Dodikov kraj i da je napravljena greška zbog neusvajanja Aprilskog paketa

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović (SDP), u povodu razmatranja Izvještaja „Funkcioniranje demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini“ o kojem će se iduće sedmice u Strazburu izjasniti predstavnici zemalja članica, dao je komentar na neke segmente ovog dokumenta.

- Pozdravljam angažman Vijeća Evrope u smislu redovnog monitoringa Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji izvještaj, koji su sačinili Zsolt Nemeth (Mađarska) i Pablo Hispan (Španija), iako po ukupnom obuhvatu tema skromniji nego što je bio prethodnih godina, sadrži brojne ocjene i stavove koje u potpunosti demontiraju politiku Milorada Dodika i potvrđuju njegov kraj kada je u pitanju institucionalno bavljenje politikom.

Posebno je interesantno da je značajan prostor posvećen da se demaskira višestruko ponovljena neistina o nelegalnosti imenovanja visokog predstavnika i naglasi da visokog predstavnika bira Vijeće za implementaciju mira, a ne Vijeće sigurnosti UN-a. Pored nespornog legitimiteta visokog predstavnika, kroz brojne teme se ilustruje koje sve obaveze trebaju biti ispunjene kako bi OHR bio zatvoren. Bez toga, visoki predstavnik ostaje u kapacitetu i na adresi na kojoj se danas nalazi. U Izvještaju se ističe zadovoljstvo zbog onoga što nazivam Dodikovom političkom kapitulacijom oličenom kroz povlačenje svih neustavnih zakona usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sam Dodik prihvatio presudu Suda BiH, a kasnije i odluku Centralne izborne komisije BiH o njegovoj smjeni, te pristajanje SNSD-a na vanredne izbore, što je bila finalna potvrda kraja Dodikovog bavljenja politikom u institucijama.

Kroz dokument se jasno adresira i pitanje državne imovine, kao jedno od veoma važnih pitanja čije je rješavanje ujedno i jedan od uslova za zatvaranje OHR-a. U tom kontekstu jasno se naglašava stav Ustavnog suda BiH da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da uređuje državnu javnu imovinu jer ta nadležnost pripada državi Bosni i Hercegovini.

Interesantno je da se u tekstu Izvještaja podsjeća da je 2006. godine rušenjem Aprilskog paketa napravljena greška jer su krupne reforme bile na dohvat ruke, ali je ta prilika propala zbog samo dva glasa. Mi znamo da tadašnji akteri rušenja Aprilskog paketa nisu više prisutni u svakodnevnom političkom životu, ali njihove političke stranke i sljedbenici, računajući na zaborav ljudi, ponovo traže glasove na izborima, dok drugima drže predavanja o patriotizmu. Da je usvojen Aprilski paket amandmana na Ustav, danas ne bismo govorili o promjeni Izbornog zakona i Ustava zbog presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Imali bismo jednog predsjednika, državnu vladu sa novim ministarstvima, funkcionalno odlučivanje i perspektivu za brzu i progresivnu transformaciju zemlje. Ovako, još jednom će u Strazburu biti ponovljeno da se moraju implementirati presude ESLJP i da se zemlja mora učiniti pravednijom i funkcionalnijom - naveo je.