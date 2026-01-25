Video / Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

Velike količine kiše pale su danas u Trebinju, a na momente je padao i snažan grad.
Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice, javlja ATV.
PALE VELIKE KOLIČINE KIŠE
Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice
Trebinje: Ulice pod vodom. ATV
Velike količine kiše pale su danas u Trebinju, a na momente je padao i snažan grad.
Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice, javlja ATV.
Meteorolozi su najavili da je kiša prije podne uglavnom padala na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne.
U ostalim dijelovima zemlje bilo je umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jače padavine se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima.
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju danas i sutra.
"AVAZ" OTKRIVA