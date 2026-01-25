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PALE VELIKE KOLIČINE KIŠE

Video / Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice

Trebinje: Ulice pod vodom. ATV

M. Až.

25.1.2026

Velike količine kiše pale su danas u Trebinju, a na momente je padao i snažan grad.

Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice, javlja ATV.

Meteorolozi su najavili da je kiša prije podne uglavnom padala na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne.

U ostalim dijelovima zemlje bilo je umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jače padavine se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju danas i sutra.

# KIŠA
# PADAVINE
# TREBINJE
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