Video / Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

Najveći problem predstavlja "rijeka" koja je poplavila glavne gradske saobraćajnice, javlja ATV.

Velike količine kiše pale su danas u Trebinju, a na momente je padao i snažan grad.

Meteorolozi su najavili da je kiša prije podne uglavnom padala na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne.

U ostalim dijelovima zemlje bilo je umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jače padavine se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju danas i sutra.