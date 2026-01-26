Dan sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata u Goraždu

Na današnji dan svake godine u Goraždu se obilježava Dan sjećanja na gotovo 1.400 četničkih žrtava u Drugom svjetskom ratu, ali i Dan oslobođenja Goražda. Prvi put je obilježen 2005., nakon 63 godine, kada je klanjanjem dženaze i polaganjem cvijeća u rijeku Drinu s tadašnjeg Gradskog mosta odata počast poklanim Bošnjacima Goražda i okolice. Nakon što su četnici ušli u Goražde, koje je napustila italijanska vojska, 1. decembra 1941., odmah su počeli s ubijanjem Bošnjaka i Hrvata u Goraždu i okolici (Rogatica, Čajniče..). Žrtve su svirepo ubijane, najčešće su bile zaklane, a zatim bacane s mosta u rijeku Drinu. Za ove zločine osuđen je Draža Mihajlović, koji je potom strijeljan.

Edvard Džener . Wikipedia.org Edvard Džener . Wikipedia.org

Umro ljekar Edvard Džener, pronalazač vakcine protiv velikih boginja 1823. - Umro engleski ljekar Edvard Džener (Edward Jenner), pronalazač vakcine protiv velikih boginja. Džener je uočio da ljudi koji su zaraženi kravljim boginjama ne dobivaju velike boginje ni u vrijeme epidemija, te je poslije dvije decenije rada, 1796. godine, razvio vakcinu, koja je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja. 1892. - Rođena Bisi Koleman (Bessie Coleman), prva žena-pilot u SAD afroameričkog porijekla, te ujedno i prva Afroamerikanka s licencom pilota. 1905. - Kod Pretorije u Južnoj Africi otkriven Kalinan, najveći dijamant u svijetu. U nebrušenom stanju imao je više od tri hiljade karata i težio 622 grama. Kalinan (Cullinan) je isječen u obliku suze nakon čega je imao 530 karata. Njegovo ime Kalinan znači Velika zvijezda Afrike. Od Kalinana je napravljeno devet dragulja, a onaj najveći u obliku suze bio je u vlasništvu britanske kraljice Elizabete II, čiju je krunu krasio godinama. 1925. - Rođen američki filmski glumac, reditelj i oskarovac Pol Njumen (Paul Newman), koji se istakao psihološki iznijansiranim interpretacijama likova snažnih personalitija. Filmovi: "Dugo toplo ljeto", "Slatka ptica mladosti", "Nasilje", "Buč Kesidi i Sandens Kid", "Sudija za vješanje", "Žaoka", "Pakleni toranj", "Bafalo Bil i Indijanci", "Boja novca" (Oskar); režija - "Rejčel, Rejčel", "Utjecaj gama zraka na sablasne nevene". 1928. - Francuski scenarist, filmski reditelj i producent, te autor, umjetnik i povremeni glumac Rože Vadim (Roger) rođen je na današnji dan. Njegova najpoznatija djela su vizuelno raskošni filmovi s erotskim kvalitetima, kao što su „I Bog je stvorio ženu“, „Krv i ruže“, „Barbarela“ i „Lijepe sluškinje sve redom“. 1952. - Rođen Luka Peruzović, bivši hrvatski i jugoslavenski fudbaler te fudbalski trener. Karijeru je započeo u splitskom Hajduku, za koji je odigrao 470 utakmica i postigao 20 golova. Nakon toga je igrao u belgijskom Anderlehtu s kojim je 1981/82. došao do poluzavršnice Kupa kupova i titule pobjednika Kupa UEFA 1982/83. Bio je i reprezentativac Jugoslavije, za koju je nastupio na Svjetskom prvenstvu 1974. i Evropskom prvenstvu 1976. godine. Kao trener, vodio je belgijske klubove Standard iz Liježa, R. Charleroi S.C. i Anderleht, te katarski Al Sadd. Bio je i selektor reprezentacije Bahreina. 1962. - Umro Fran Lhotka, hrvatski kompozitor i dirigent češkog porijekla, koji je kao nastavnik harmonije odgojio gotovo sve hrvatske savremene kompozitore. Po njemu je nazvana i Muzička škola u Sisku. Hrvatski kompozitor Ivo Lhotka-Kalinski je sin, a violončelist Bojan Lhotka unuk Frana Lhotke.

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