Obilne padavine u Sarajevu: U naselju Velešići ugrožena trafostanica

Obilne padavine koje su tokom dana pogodile Sarajevo izazvale su niz problema širom grada, a nakon poplavljenih i zatvorenih saobraćajnica, zabilježen je i ozbiljan rizik po elektroenergetsku infrastrukturu.

U sarajevskom naselju Velešići ugrožena je trafostanica zbog velike količine vode koja se zadržala na terenu usljed intenzivnih padavina.

Građanima se savjetuje oprez i praćenje zvaničnih obavještenja nadležnih institucija, dok se apeluje i na izbjegavanje kretanja kroz poplavljena područja.