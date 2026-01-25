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NIZ PROBLEMA

Obilne padavine u Sarajevu: U naselju Velešići ugrožena trafostanica

U sarajevskom naselju Velešići ugrožena je trafostanica zbog velike količine vode koja se zadržala na terenu usljed intenzivnih padavina

Ugrožena trafostanica. Crna Hronika

M. Až.

25.1.2026

Obilne padavine koje su tokom dana pogodile Sarajevo izazvale su niz problema širom grada, a nakon poplavljenih i zatvorenih saobraćajnica, zabilježen je i ozbiljan rizik po elektroenergetsku infrastrukturu.

U sarajevskom naselju Velešići ugrožena je trafostanica zbog velike količine vode koja se zadržala na terenu usljed intenzivnih padavina.

Građanima se savjetuje oprez i praćenje zvaničnih obavještenja nadležnih institucija, dok se apeluje i na izbjegavanje kretanja kroz poplavljena područja.

# POPLAVE
# PADAVINE
# VELEŠIĆI
# TRAFOSTANICA
# SARAJEVO
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