Padavine ugrozile Otes: Izlila se rijeka Dobrinja, voda prijeti kućama

Obilna kiša koja pada od poslijepodnevnih sati, uz topljenje snijega, dovela je do ozbiljne situacije u naselju Otes na području Općine Ilidža kod Sarajeva.
OZBILJNA SITUACIJA
Mještani se cijelu noć bore s vodom koja nadire u stambene i druge objekte
Otes. Facebook
Obilna kiša koja pada od poslijepodnevnih sati, uz topljenje snijega, dovela je do ozbiljne situacije u naselju Otes na području Općine Ilidža kod Sarajeva.
Mještani se cijelu noć bore s vodom koja nadire u stambene i druge objekte. Nadaju se da će kiša uskoro prestati padati, kako su i najavili meteorolozi.
Poplava u Otesu još jednom je ukazala na potrebu kvalitetnih preventivnih mjera, uređenja korita rijeka i jačanja sistema zaštite od poplava, naročito na područjima gdje su poplave i izlijevanje rijeka česta pojava, a jedno od tih područja je sigurno Otes.
"AVAZ" OTKRIVA