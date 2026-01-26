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OZBILJNA SITUACIJA

Padavine ugrozile Otes: Izlila se rijeka Dobrinja, voda prijeti kućama

Mještani se cijelu noć bore s vodom koja nadire u stambene i druge objekte

Otes. Facebook

M. Až.

26.1.2026

Obilna kiša koja pada od poslijepodnevnih sati, uz topljenje snijega, dovela je do ozbiljne situacije u naselju Otes na području Općine Ilidža kod Sarajeva. 


Mještani se cijelu noć bore s vodom koja nadire u stambene i druge objekte. Nadaju se da će kiša uskoro prestati padati, kako su i najavili meteorolozi.

Poplava u Otesu još jednom je ukazala na potrebu kvalitetnih preventivnih mjera, uređenja korita rijeka i jačanja sistema zaštite od poplava, naročito na područjima gdje su poplave i izlijevanje rijeka česta pojava, a jedno od tih područja je sigurno Otes.

# POPLAVE
# PADAVINE
# OTES
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