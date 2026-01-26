Padavine ugrozile Otes: Izlila se rijeka Dobrinja, voda prijeti kućama

Obilna kiša koja pada od poslijepodnevnih sati, uz topljenje snijega, dovela je do ozbiljne situacije u naselju Otes na području Općine Ilidža kod Sarajeva.



Mještani se cijelu noć bore s vodom koja nadire u stambene i druge objekte. Nadaju se da će kiša uskoro prestati padati, kako su i najavili meteorolozi.