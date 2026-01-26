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SARAJEVO

Anketa / Da li ste zadovoljni radom KJKP "Toplane"?

Jučer su s blagim porastom temperatura radijatori praktično bili hladni, a sinoć mlaki

Radijatori. Društvene mreže

S. S.

26.1.2026

Grijanje u Kantonu Sarajevu funkcionira u skladu s vanjskim temperaturama. 

Tako su i jučer s blagim porastom temperatura radijatori praktično bili hladni, a sinoć mlaki.

Pitamo naše čitatelje da li su zadovoljni radom KJKP "Toplane"?

# KJKP TOPLANE SARAJEVO
# SARAJEVO
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