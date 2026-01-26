Anketa / Da li ste zadovoljni radom KJKP "Toplane"?

Grijanje u Kantonu Sarajevu funkcionira u skladu s vanjskim temperaturama.
Tako su i jučer s blagim porastom temperatura radijatori praktično bili hladni, a sinoć mlaki.
Pitamo naše čitatelje da li su zadovoljni radom KJKP "Toplane"?
SARAJEVO
Jučer su s blagim porastom temperatura radijatori praktično bili hladni, a sinoć mlaki
Radijatori. Društvene mreže
Grijanje u Kantonu Sarajevu funkcionira u skladu s vanjskim temperaturama.
Tako su i jučer s blagim porastom temperatura radijatori praktično bili hladni, a sinoć mlaki.
Pitamo naše čitatelje da li su zadovoljni radom KJKP "Toplane"?
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