Božović za "Avaz" o situaciji u Općini Istočna Ilidža: Voda ušla u 15-ak kuća

- Dio objekata je bio ugrožen u svojim podrumskim prostorijama, gdje je uslijed neočišćenih recipijenata, voda nije mogla da ode u te kišne kolektore. Druga stvar, u bolnicu "Srbija" se sa novog puta prema Jahorini slila ogromna količina vode koja je prijetila poliklinici i pravnoj zgradi - kazao je Božović za "Avaz".

Nakon što je proglasio vanredno stanje u Općini Istočna Ilidža zbog padavine koje su izazvale bujične potoke, načelnik Marinko Božović govorio je za "Avaz" o trenutnoj situaciji"

On je kazao kako je mehanizacije uspješno otklonila probleme koji su se javili na terenu, te su uspjeli su preusmjeriti vodu sa saobraćajnica.

- Dakle, ono što se dešava jeste da imamo dio kanala koji se nalazi u privatnim posjedima koji su uslijedi leda i snijega začepljeni u jesenjem periodu, vlasnici ih nisu očistili - kazao je Božović.

Voda ušla u kuće

Sve ekipe su na terenu, a u 10 sati bit će zasjedanje štaba, nakon čega će biti poznato više informacija o materijalnoj šteti.

- Možemo reći da je voda ušla u nekih petnestak kuća na teritoriji Opštine Istočna Ilidža, ali da se ne radi o izlivu vode iz korita rijeka jer su korita rijeka stabilna, ona nisu trenutno nešto što prijeti našim sugrađanima, izuzev na jednom dijelu rijeke Dobrinje, koja se izlila iz korita i u tom dijelu ušla u tri kuće - objasnio je Božović.