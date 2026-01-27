Kiša u BiH: Vodostaj rijeka raste, ali nema naznaka poplava

Protekle dane Bosnu i Hercegovinu obilježile su kišne padavine. Mnoge lokalne zajednice zabilježile su lokalne poplave, a stanovništvo i nadležne službe poduzimaju mjere kako bi spriječili daljnju štetu.

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH trenutno se bilježi stagnacija i opadanje vodostaja. Međutim, zbog dotoka s cijelog sliva, vodostaj će u narednim danima ponovo rasti. Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) upozorava da nove padavine ovdje mogu dodatno utjecati na porast vodostaja.

Informacija o prognozi bazira se na predviđenim padavinama, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati i na hidrološko stanje. U slučaju značajnijih promjena, Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) pravovremeno će izdati obavještenje o vanrednom hidrološkom stanju, saopštili su iz AVP Sava.

Nadležnim institucijama preporučuje se da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima. Službama koje provode zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara savjetuje se pojačan oprez.

Federalni hidrometeorološki zavod, pak, smiruje građane:

- Ova sedmica će biti oblačna, a nešto padavina očekuje se sutra u Hercegovini. Nije za očekivati obilne padavine ni poplave u narednom periodu. Tokom sedmice će zahladiti, vjetar će biti svježiji. Naredne sedmice opet očekujemo kišu, ali ne obilnu, i nema snijega. Trenutno nema naznaka poplava – naveo je dežurni meteorolog Damir Šantić za „Avaz“.