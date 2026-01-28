Delić najavljivao 11,6, a Vlada odobrila 11,2 posto: Kiks u računici za penzije

Procent povećanja predstavlja akontativni iznos, a odluka o konačnom usklađivanju penzija počev od 1. januara 2026. godine bit će donesena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o stopi rasta indeksa potrošačkih cijena i stopi rasta bruto plaće ostvarenih u prethodnoj godini u odnosu na godinu kojoj prethodi.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio Odluku o akontativnom usklađivanju penzija, u skladu sa članom 79. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u iznosu od 11,2 posto, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za PIO/MIO.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici odobrila Odluku o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Pojednostavljeno rečeno, „od oka“ je Vlada FBiH dala iznos od 11,2 posto, jer još nema statističke podatke, a eventualno poravnanje će biti naknadno, kada dođu podaci Zavoda za statistiku.

Drugi iznos

Ipak, nije jasno zašto su Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH i resorni ministar Adnan Delić tvrdili od početka decembra da će penzije biti povećane za 11,6 posto, ne ograđujući se ni da bi to „otprilike“ trebalo biti toliko.

- Usvajanjem Zakona stvoreni su uslovi da već od 5. februara 2026. godine počne isplata uvećanih penzija, i to za svih 465.000 penzionera u Federaciji BiH, uz povećanje od 11,6 posto u okviru prvog, januarskog usklađivanja – navodi se u saopćenju od 23. januara koje je objavljeno na stranici Ministarstva rada i socijalne politike FBiH nakon sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, a na kojoj su usvojene izmjene Zakona o PIO/MIO.

Prosječna penzija

U decembru je prosječna penzija iznosila 678,3 KM i umjesto povećanja od 78,68 KM, ti ljudi će sada dobiti 75,97 KM. To znači da će ovi penzioneri biti zakinuti za 2,71 KM, a oni s najnižom penzijom 2,4 KM. Penzioner koji je primao najvišu penziju od 2.996,4 KM bit će oštećen za 12 KM, sve do donošenja ove odluke. Umjesto povećanja od 347,58 KM, on će dobiti povećanje od 335,6 KM.

Na saopćenju je slavodobitno postavljena i fotografija ministra Delića, kao da on vadi novac iz svog džepa.