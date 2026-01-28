Zahiragić o naknadama za porodilje: Potrošeno 400 miliona da se rodi skoro 500 beba manje

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić je poručio na današnjoj sjednici na porodiljne naknade nisu dale efekta.

- Svi koji su glasali, a i ja sam među njima bio, a vi ste iz vladajuće većine prešli mjeru, 2021. godine smo ih uveli kao revolucionarno rješenje koje će preko noći ili u par godina poboljšati stanje nataliteta. 2023. godine u odnosu na 2019. godinu, kada njih nije bilo, rođeno je 10 posto manje beba u KS, odnosno svega 4.080 beba, a četiri godine ranije bilo 4.500. Potrošili smo 400 miliona da se rodi 500 djece manje, to piše u ovoj strategiji. I to govori o populizmu vlasti i nedostatku vizije. Oni nisu ni pokušali da vide da li će to uspjeti, a da sada 2026. godine se ne pogledaju u oči i rekli da ova mjera nije dobra. Ne kažem da to trebamo sada ukinuti, ali pogledajte kako je potrošeno skroro 500 miliona KM. To nije bila socijalna, nego podsticajna mjera - naveo je Zahiragić.

Naveo je da se ovom mjerom pustoši BiH, a onda i Sarajevo ima negativan prirodni priraštaj.