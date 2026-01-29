Dom naroda PSBiH danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i Sudu BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Predlagači tih zakona su članovi Kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, a kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koje Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Ove zakonske prijedloge delegati su trebali razmatrati na hitnoj sjednici 23. decembra prošle godine, ali je tokom utvrđivanja dnevnog reda sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma, jer su je napustili delegati iz srpskog naroda.

Dom naroda PSBiH danas bi trebao razmatrati i set zakona iz područja intelektualnog vlasništva s oznakom 'EI', čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je ranije, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, utvrdilo četiri prijedloga zakona, i to o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, patentu te o žigu, s ciljem njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

Istovremeno su utvrđeni pojedinačni prijedlozi zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji su dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje, s obzirom na to da prate utvrđene zakone za koje postoji obaveza usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Pred delegatima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, s ciljem osiguranja preduvjeta za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama Bosne i Hercegovine.

Trebao bi biti razmatran i zahtjev Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH razmatra po hitnom postupku.

Predloženom izmjenom predviđeno je da član Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH ima pravo na stalnu i redovnu mjesečnu naknadu za rad u Komisiji. Naknada za rad člana Komisije utvrđuje se u visini prosječne mjesečne neto plaće u BiH iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja prethodi godini u kojoj će se prosječna neto plaća primjenjivati, a u skladu s podacima Agencije za statistiku BiH, te druga materijalna prava i primanja u visini koju odredi Agencija.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić.

Smajić je u obrazloženju predloženog rješenja naveo da, imajući u vidu činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, s opravdanjem smatra da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH, te predlaže da to bude do 45. godine života.

Napominje da je važećim zakonom propisano da je maksimalna dužina trajanja službe za vojnike najduže do 40. godine života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovi psihofizičke sposobnosti.

Dom naroda državnog parlamenta danas bi trebao razmatrati i veliki broj izvještaja, te dati saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.