Šiljegović primio delegaciju Ministarstva odbrane BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio je danas u radnu posjetu generalnog inspektora Ministarstva odbrane BiH brigadnog generala Edina Faku i inspektora brigadira Sinišu Anteljevića.

Razgovarano je o stanju ljudskih prava i osoblja u Oružanim snagama BiH, kao i nastavku saradnje Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH. Tokom sastanka generalni inspektor predstavio je plan rada Generalnog inspektorata MO BiH za 2026. godinu, te su usaglašene zajedničke aktivnosti sa Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović prezentirao je Izvještaj o radu za 2025. godinu, zajedno s Planom rada za ovu godinu te osnovne pravce djelovanja u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda profesionalnih vojnih lica, s akcentom na zajedničko djelovanje ove dvije institucije.

Tokom sastanka razmijenjene su informacije i analizirani zajednički predmeti i budući zadaci Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH, saopštio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.