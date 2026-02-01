Prije 138 godina osnovan Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Na današnji dan 1888. godine, osnovan je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji je najstarija moderna kulturna i naučna ustanova u Bosni i Hercegovini zapadnog tipa. Samom osnivanju prethodio je dug period u kojem su brojni pojedinci ili grupe intelektualaca ukazivali na potrebe za jednom takvom ustanovom, što je doprinijelo poduzimanju konkretnijih mjera s ciljem ostvarivanja ideje o osnivanju muzeja. Prvo je osnovano Muzejsko društvo, a potom, 1. februara 1888. godine, Zemaljska vlada osniva Zemaljski muzej za Bosnu i Hercegovinu, a za prvog direktora Muzeja imenuje Vladinog savjetnika Kostu Hormana. Današnji kompleks izgrađen 1913. Prostor u kome je Muzej bio prvobitno smješten – u tadašnjem centru grada – ubrzo je postao suviše skučen i nepodesan za zbirku koja je rasla, pa je 1909. godine počela izgradnja novog muzejskog kompleksa od četiri paviljona i botaničkog vrta, koji je završen 1913. godine, a Muzej je otvoren za javnost 4. oktobra iste godine. U njemu je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine smješten i danas.

Otvoren prvi stomatološki fakultet u svijetu 1840. - U američkom gradu Baltimoru, u saveznoj državi Marilend, otvoren je prvi stomatološki fakultet u svijetu. 1851. - Umrla Meri Šeli (Mary Shelley), engleska književnica, autorica “Frankenštajna”. U novije vreme u porastu je interesiranje za njen književni rad, koji uključuje i historijski roman „Valperga“, apokaliptički roman „Posljednji čovjek“, te njena dva posljednja romana „Lodor“ i „Fokner“ . 1874. - Rođen austrijski pisac Hugo fon Hofmanštal (Hofmannsthal), čiji su stihovi i prozna djela natopljeni melanholijom i rezignacijom, saznanjem o prolaznosti i smrti. Već sa 17 godina pisao je pjesme najvišeg umjetničkog dometa, čija sugestivnost leži u tananim osjećanjima, jezičkoj preciznosti i gotovo neponovljivoj muzikalnosti. Sarađivao je s Rihardom Štrausom (Richard Strauss), za čije je kompozicije pisao libreta. Djela: drame "Ticijanova smrt", "Luda i smrt", "Malo svjetsko pozorje", "Bijela lepeza", "Elektra", "Edip i Sfinga", "Čovjek", "Salcburško veliko svjetsko pozorje", "Kula", "Ćudljiv gospodin", libreta "Kavalir s ružom", "Arijadna na Naksu", "Žena bez senke", pripovijetka "Bajka 672. noći", esej "Pismo lorda Čendosa". 1893. - Tomas Edison (Thomas) u Vest Orindžu u Nju Džersiju, SAD, otvorio prvi filmski studio u svijetu. 1894. - Rođen američki reditelj Džon Ford (John Ford) koji je osvojio četiri Oskara kao najbolji reditelj za filmove “Doušnik” (1935.), “Plodovi gnjeva” (1940.), “Kako je bila zelena moja dolina” (1941.) i “Mirni čovjek” (1952.). Osim toga, bio je nominiran za režiju za film “Poštanska kočija” (1939.). Ford je jedini reditelj koji je osvojio četiri Oskara za režiju. Kao producent bio je nominiran za najbolji film za filmove “Mirni čovjek” i “Dugo putovanje kući”. Prvi je dobitnik nagrade za životno djelo Američkog filmskog instituta, 1973. godine. 1901. - Slavni američki filmski glumac Klerk Gebl (Clark Gable), koji je igrao u više od 70 filmova, rođen je na današnji dan. Zračio je nesvakidašnjim magnetizmom, posebno na žensku publiku. Filmovi: "Istočni put", "Slobodna duša", "Dogodilo se jedne noći" (Oskar), "Pobuna na brodu 'Baunti'", "Kinesko more", "Prohujalo s vihorom", "San Francisko", "Mogambo", "Probni pilot", "Učiteljevo mezimče", "Neprilagođeni", "Ljudi u bijelom".

Rođen bh. slikar Omer Mujadžić 1903. - U Bosanskoj Gradišci rođen Omer Mujadžić, bosanskohercegovački slikar, član umjetničke grupe “Zemlja” i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1931.– 1973.). Studij slikarstva upisao je u dobi od samo 15 godina na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu. Tokom studija radio je na Kraljevskom sveučilišnom botaničkom zavodu. Nakon završetka studija, 1924., otišao je u Pariz kao stipendist francuske vlade i jednu godinu boravio na L'Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts. Godine 1931., zapošljava se kao profesor na Likovnoj akademiji u Zagrebu, gdje je radio 42 godine, sve do odlaska u penziju 1973. godine. Preminuo je u Zagrebu 28. oktobra 1991. godine. 1922. - Italijanska operska pjevačica Renata Tebaldi, jedan od najvećih lirskih soprana 20. vijeka, rođena je na današnji dan. Pjevala je 1946. na koncertu otvorenja obnovljene zgrade milanske La Scale pod dirigentskom palicom A. Toskaninija (Toscanini), što joj je osiguralo svjetsku karijeru i omogućilo snimanje prvih ploča (1949). Godine 1959., napustila je milansku La Scalu i prešla u njujoršku Metropolitan operu. Posljednji put je javno nastupila 1976. u napuljskom pozorištu San Carlo. Preminula je 19. decembra 2004. godine u San Marinu. 1932. – Rođen hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumac Vanja Drach. Iako je poznatiji kao pozorišni glumac, na čijim daskama je s velikim uspjehom igrao brojne značajne uloge, naročito u Krležinim dramama, Vanja Drach je odigrao više od dvadesetak značajnih, uglavnom karakternih uloga u filmovima različitih žanrova. Preminuo je 6. septembra 2009. nakon kratke i teške bolesti, u 77. godini života. Posljednje uloge su mu bile u TV serijama „Lud, zbunjen, normalan“ i „Bibin svijet“. 1950. - Rođen Zoran Kalezić, crnogorski i regionalni pjevač narodne muzike. Najpoznatiji hitovi su mu “Moj dobri anđele”, “Dobro veče, izgubljena nado” i “Stan’ mladosti, stani stani”. Preminuo je 4. januara 2023., u 73. godini života, nakon duge borbe s karcinomom pluća. 1966. - Umro američki filmski glumac i reditelj Baster Kiton (Buster Keaton), koji je uvijek glumio usamljenog čovjeka, predodređenog sudbinom da se bori protiv svih. Pojavom zvučnog filma publika mu je okrenula leđa, ali je ponovo postao popularan kad su njegovi nijemi filmovi ozvučeni. Filmovi: "General", "Naše gostoprimstvo", "Navigator", "Šerlok Mlađi", "Snimatelj", "Bulevar sumraka", "Svjetla pozornice".

