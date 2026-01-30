Pivić o glasanju Mahmutovića: To je njegov stav, Dodik nikad nije imao podršku SDA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić (SDA) gostovao je u programu N1 gdje je detaljno govorio o situaciji u Novoj željezari Zenica, problemu grijanja, digitalizaciji zdravstva, nalazima olova u krvi kod građana Vareša, te aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini pred predstojeće izbore. Pivić je, između ostalog, spomenuo i nedavni potez Dževada Mahmutovića u Vijeću naroda Republike Srpske koji je bio suzdržan u glasanju o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa povodom izbora druge Vlade RS na čelu sa Savom Minićem. Pivić smatra da je to lični stav Mahmutovića te da Milorad Dodik od SDA nikad nije imao podršku.

O Novoj željezari i spalionici otpada

Na samom početku, Pivić se osvrnuo na informacije o mogućoj gradnji spalionice otpada u Zenici.

- Prije svega želim jasno i nedvosmisleno kazati: jučer smo imali jedan sastanak s neformalnom inicijativom građana koji su se udružili i koji su jasno kazali – ne spalionici u Zenici. Ja sam to jasno i nedvosmisleno kazao i to ću večeras ovdje ponoviti: apsolutno sam protiv spalionice u Zenici, bez ikakvih zadrški. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da se u Zenici gradi nešto takvo, jer Zenica je ipak jedna kotlina u kojoj i dan-danas imamo određenih problema s aspekta ekoloških standarda, zagađivača, i vidite da naročito u zimskim danima imamo jako teške uslove kada govorimo s aspekta čistoće zraka - izjavio je Pivić.

Govoreći o sudbini radnika i prodaji preduzeća, Pivić je istakao odgovornost federalnog nivoa, ali i gradonačelnika Zenice.

- To je pitanje na koje je prije svega trebao odgovoriti federalni nivo vlasti, odnosno Federacija BiH, iz razloga što su oni jednim dijelom i vlasnici. To je pitanje Mittala i način kako je došlo uopšte do prodaje Mittala, odnosno do Nove željezare, bez ikakvih nadzora, bez ikakvih provjera, sporazuma, onoga što su oni bili obavezni da urade u određenom periodu. Podsjetiću da Mittal nije kupio Željezaru po nekoj cijeni na način da je to bila realna tržišna cijena. Naprotiv, išlo se ka tome da fabrika radi i da ostanu radna mjesta – i to je naprasno, preko noći urađeno: došao je novi vlasnik koji ima nekakve nove ideje, a da se prethodno nije izvršila analiza ispunjenosti onih uslova na osnovu sporazuma – kako je Mittal dobio, kako i pod kojim uslovima. Tu se radilo o osiguranju radnih mjesta, radilo se o ugradnji određenih filtera… Ne vjerujem da je išta od toga urađeno - kazao je dodajući da se preko noći desilo da da Mittal napusti upravljačku strukturu i dođu novi vlasnici:

- Koji sada imaju nove ideje koje su za nas apsolutno neprihvatljive. Tu svakako ne bih izostavio odgovornost gradonačelnika Grada Zenice. Zaista je naivno vjerovati da je gradonačelnik Zenice tek tako saznao vijest o tome da dolaze novi vlasnici, da prethodno nije imao sastanke s njima, da ga nisu upoznali sa svojim idejama i vizijama, i da odjednom – kada je vidio kako javnost reaguje – kaže da ne želi spalionicu u Zenici. Naivno je vjerovati da će bilo koji investitor doći u jedan grad, a da prethodno ne obavi sastanak s prvim čovjekom tog grada. Zato, iskreno da kažem, ne vjerujem da je njegova odluka – da je protiv spalionice – iskrena i da to djeluje kako bi trebalo da djeluje u praksi.

Problemi s grijanjem i rješenje putem gasa

Komentarišući sistem grijanja u Zenici, Pivić je naglasio da je trenutno stanje neodrživo te pozvao gradonačelnika na potpisivanje sporazuma za sredstva EBRD-a.

- On je upravo hvaljen od gradonačelnika Zenice. Tad smo imali polaganje kamena temeljca, pa presijecanje vrpce, najavljeno je 'evropsko grijanje', i sada dolazimo u situaciju da vidimo da je to apsolutno neodrživo. Podsjetiću da je Grad za tu svrhu izdvojio pet miliona konvertibilnih maraka i da tu upravo vidimo odgovornost gradonačelnika. To mi daje zapravo i razlog da vjerujem da nije moguće da nije znao šta će se dešavati i da nije ušao u određene sporazume i dogovore s novim vlasnikom. Njegova obaveza je bila da preispita šta je vizija i ideja novih vlasnika i šta oni žele raditi, šta žele praviti. Zajednica je u ovom momentu u situaciji da neće moći imati osigurano adekvatno grijanje i adekvatno snabdijevanje energijom koja će osigurati da se stanovnici bezbrižno griju - naveo je.

Spomenuo je i da u ovom slučaju postoji jedna alternativa:

- Da se u stvari dovede gas iz Sarajeva. Mi smo već u tom pravcu kao kanton učinili odlučan korak – ono što mi možemo. Sa EBRD-om smo krenuli u realizaciju izgradnje kotlovnice unutar Kantonalne bolnice u Zenici, gdje smo oko milion i po konvertibilnih maraka iz tog kredita – koji je EBRD dao – faktički poklon-sredstva Gradu Zenici, kako bi se osiguralo i kako bi se u budućnosti eventualno riješio problem grijanja. Međutim, dolazimo do još jednog apsurda – što mi daje potvrdu tezi od početka da je gradonačelnik znao i da je ušao u priču spalionice: jer on do ovog momenta, bez obzira što smo mi dali sredstva Gradu, nije potpisao sporazum koji smo mu ponudili – faktički smo poklonili ta sredstva. Zato i ovu priliku koristim da pozovovim gradonačelnika da potpiše, kako bismo krenuli u realizaciju EBRD-ovih sredstava kad govorimo o izgradnji kotlovnice, a to bi osiguralo faktički i dolazak gasa u Zenicu.

Kada je riječ o gasu, Pivić je prokomenterisao i projekt Južne interkonekcije smatrajući da je neophodan cijeloj državi.

- Smatram da je neophodno da pitanje južne plinske interkonekcije riješimo što prije, jer je ona zaista potrebna cijeloj Bosni i Hercegovini, a u konkretnom slučaju Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu. Naravno da je šteta i bolje bi bilo da su to izvodile firme iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ovdje govorimo o većem interesu, a to je da dobijemo sigurnost snabdijevanja gasom – da ne ovisimo samo o jednoj mreži, o jednoj strani, i da sudbina snabdijevanja ne zavisi od toga hoće li neko 'zavrnuti' gas - naglasio je premijer ZDK.

Digitalizacija zdravstva i e-uprava

Najavio je i značajna ulaganja u digitalizaciju, što će, kaže, građanima olakšati pristup uslugama.

- Ove godine smo odlučili da ogromna sredstva uložimo u zdravstvo. Kada govorimo o digitalizaciji u oblasti zdravstva, radi se o tome da ćemo uvesti elektronske knjižice, omogućiti da izbjegnemo redove, da izbjegnemo ovjeravanje knjižica – to mukotrpno mučenje građana. Zbog toga idemo u potpunu digitalizaciju zdravstva - kazao je Pivić.

Naveo je prednosti te digitalizacije.

- To će omogućiti i finansijsku kontrolu kada govorimo o receptima, što će uštedjeti ogromna sredstva. Neće biti zloupotreba prilikom izdavanja određenih recepata, ali isto tako omogućiće brži pregled određenih nalaza koji može biti urađen u jednom domu zdravlja, a da bude pročitano od medicinskih radnika u samoj ustanovi. Kad govorimo o e-upravi, također nam je cilj da idemo na uslugu građanima – da izbjegnemo redove, da se omogući jednostavniji pregled dokumenata, da uprave imaju bolji pregled dokumentacije - nabrojao je Pivić.

Olovo u krvi građana Vareša

Govoreći o situaciji u Varešu, mjestu u kojem je kod velikog broja građana utvrđeno prisustvo olova u krvi, Pivić je naglasio da je zdravlje na prvom mjestu te da su inspekcije na terenu.

"Problem je u tome što u samom startu eksploatacije nije uspostavljeno 'nulto stanje', kako bi se moglo pratiti stanje zdravlja stanovništva. U ovom momentu ne mogu se utvrditi, prema izjavama stručnjaka, tačni uzroci povećanja olova u krvi. Mi činimo sve – naročito s aspekta naših nadležnosti i inspekcija – da utvrdimo stvarni uzrok. I tada sam rekao prilikom posjete Varešu: zdravlje ljudi je na prvom mjestu, a sve poslije toga. O svemu drugom možemo pričati tek nakon što budemo sigurni da je zdravlje ljudi sigurno i da nemamo tu problema. Naše inspekcije su na terenu", naglasio je.

O kandidatu SDA za načelnika Vareša, Maliku Rizvanoviću, Pivić kaže:

- Malik je vrlo izuzetan kandidat, jako kvalitetan, mlad čovjek, perspektivan, koji ima dobrih ideja, koji voli svoj grad i svoje mjesto. Vjerujem da će dobiti podršku građana i priliku da pokaže ono što zna i umije.

Govoreći dalje o brojnim temama dotakli smo se i nabavke helikoptera u ZDK. Pivić je upravo to uporedio s nabavkom helikoptera u Kantonu Sarajevo.

- Mi smo realizirali nabavku – od momenta odluke da idemo u nabavku helikoptera do isporuke, kroz jako složene procedure – za svega godinu dana. Za godinu dana uspjeli smo nabaviti letjelicu izuzetnog kvaliteta koja može vršiti razne operacije. Ne bih ulazio u specifikacije jer nisam stručnjak i ne bih znao tačno kazati razliku, ali znam da je razlika ogromna u cijeni: naš helikopter smo platili osam miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka, dok, prema informacijama dostupnim u medijima, Kanton Sarajevo svoju letjelicu plaća oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Posebno mi je drago da smo pokrenuli lavinu koja je izazvala reakcije u drugim kantonima. Mi ćemo pružiti podršku i susjednim kantonima – i svakome kome bude potrebno- kazao je.

Politička situacija i izbori 2026.

Završni dio razgovora bio je posvećen koalicijama i radu trenutne vlasti na nivou BiH i Federacije BiH.

- O koalicijama će se odlučivati nakon izbora. O tome će odlučivati stranački vrh, odnosno centrala, i to isključivo na osnovu izbornih rezultata, odnosno podrške građana. Mogu kazati da je ova trenutna koalicija sa SNSD-om i HDZ-om pokazala da je 'Trojka' upravo ono što i jeste kada se formirala – da je to nametnuta vlast, vlast koja se formirala izmjenom Ustava i suspenzijom Ustava samo na jedan dan. Sve te loše odluke i način kako je sklopljena ta koalicija pokazuje danas da imamo katastrofalne rezultate na nivou Federacije i na nivou Vijeća ministara. Danas svjedočimo da je Dodik, nakon crne liste, postao poželjan, pozivan na molitveni doručak u Sjedinjenim Američkim Državama, da se sastaje sa svjetskim zvaničnicima i da u vanjskoj politici pravi ozbiljan iskorak u odnosu na našu pasivnost - naveo je.

O optužbama da je SDA pomogla Dodiku u Vijeću naroda Republike Srpske preko Dževada Mahmutovića, Pivić odgovara:

- To apsolutno nije tačno. Radi se o stavu gospodina Mahmutovića. Stav SDA je vrlo poznat i jasan. Delegati u Vijeću naroda koji dolaze iz SDA glasali su za veto. To se ni na koji način ne može povezivati s podrškom Miloradu Dodiku – naročito ne u ovom momentu. Mislim da bi se više trebalo raspravljati o tome kako i na koji način je 'Trojka' prepustila Dodiku određene poluge vlasti, kao i HDZ-u na nivou Federacije šta je prepustila, a ne da se pronalazi incident ili slučaj pa da se na osnovu toga pravi priča o navodnoj podršci Miloradu Dodiku. On nikada nije imao podršku SDA. Što se tiče SDA, štaviše – najviše je napadan i najviše sprečavan u realizaciji svojih ciljeva upravo od Stranke demokratske akcije.

Na kraju, komentarišući podršku 12 stranaka Denisu Bećiroviću za kandidaturu za člana Predsjedništva BiH na ovogodišnjim Općim izborima, Pivić je bio kritičan.

- To nisu nikakve ozbiljne političke stranke. Radi se o minornim političkim strankama koje nemaju nikakav rezultat. Danas je dokaz da 'Trojka' apsolutno ništa nije napravila od onog što je pričala. Mislim da nije stvar u tome koliko će vas stranaka podržati, nego ko vas zaista podržava. Ako vas podržavaju osuđeni političari i političari koji su izazivali toliko kritika kada su bili u SDA, pa odjednom sada budu 'referenca' – ja, iskreno, kada bih bio kandidat za bilo šta, nikada ne bih dozvolio da me takvi političari podržavaju. Ne treba zaboraviti činjenicu da bi Denis Bećirović, kao član Predsjedništva, trebao da pokaže šta je uradio za četiri godine – koji su njegovi projekti. Neka navede samo jedan značajan projekat u četiri godine. Nikad lošija vanjska politika u BiH nije bila - zaključio je, između ostalog, Pivić.