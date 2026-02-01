Masovno nasilje i ponižavanje u zatvorima i domovima

U ustanovama socijalne zaštite istaknuta je potreba za prevencijom zlostavljanja kroz unapređenje selekcije, obuke i nadzora osoblja, ali i za poboljšanjem uvjeta života štićenika. CPT je posebno zainteresiran za ishode istraga o Zavodu Pazarić u vezi sa 32 slučaja nasilja među štićenicima u 2023. i četiri slučaja u prvih osam mjeseci 2024. godine. Uvjeti u paviljonima IV i V Zavoda u Višegradu opisani kao nehumani, nakon što su štićenici pronađeni potpuno goli ili u prljavoj posteljini prekrivenoj urinom i fekalijama. Preporučeno je da se svim zaposlenima u domovima Pazarić, Drin i Višegrad stalno ukazuje da je svaki oblik zlostavljanja štićenika, uključujući verbalno zlostavljanje, neprihvatljiv.

U izvještaju su navedeni i konkretni primjeri fizičkog zlostavljanja uhapšenih od policijskih službenika, koji su se odnosili na šamaranje, udarce rukama, nogama, policijskim palicama, kundakom pištolja ili puške po različitim dijelovima tijela. Osoba s kojom je delegacija CPT-a razgovarala u KPZ-u Banja Luka navela je da je bila izložena višestrukim udarcima bejzbol palicom po različitim dijelovima tijela. Kao glavni akteri ovih djela identifikovani su pripadnici Jedinica za specijalne intervencije MUP-ova KS i TK, Žandarmerije RS i Specijalne antiterorističke jedinice policije RS.

Poziv je uslijedio nakon posjete zatvorskim i ustanovama socijalne zaštite BiH u septembru 2024. godine i zabrinjavajućih podataka koji su tokom posjete prikupljeni, a dio je izvještaja s čak 132 preporuke kako zaustaviti rasprostranjene slučajeve prebijanja, zlostavljanja i ponižavanja ljudi u policijskom pritvoru i unaprijediti stanje u zatvorima i domovima u BiH.

Komitet za prevenciju mučenja, nehumanog tretmana i kažnjavanja Vijeća Evrope (CPT) pozvao je vlasti u BiH, a posebno ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, RS i kantona, kao i Ministarstvo sigurnosti BiH, da usvoje Strategiju za iskorjenjivanje zlostavljanja od policije.

- I Ombudsmeni za ljudska prava kroz svoje specijalne izvještaje o stanju u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i socijalnim ustanovama za zbrinjavanje osoba s intelektualnim poteškoćama stalno ukazuju na probleme. Vlasti u BiH jesu uložili značajna sredstva u proteklih 15 godina u unapređenje stanja, kapacitete, infrastrukturu, ali veća je zabrinutost za segment postupanja institucija, jer se očito nije dovoljno pažnje posvetilo jačanju ljudskih kapaciteta, edukaciji, izgradnji standarda zasnovanih na ljudskim pravima. Ozbiljno se postavlja pitanje preispitivanja kvalifikacije rada i postupanja osoblja, te nedostatka procedura, podzakonskih akata – kazala je za “Avaz” ombudsmenka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur.

Ona najavljuje češće, ubuduće i nenajavljene posjete ustanovama, kako bi se osiguralo poštivanje standarda, a važnim smatra i saradnju sa srodnicima osoba smještenih u njima, te ih poziva da kontaktiraju instituciju Ombudsmena u slučaju potrebe. Džumhur kaže da takvu mogućnost češće koriste porodice osuđenika. Slučajevi nasilja, kako kroz izvještaje CPT-a, tako i povremeno kroz medijske izvještaje iz pojedinih ustanova, konstantno se ponavljaju. Džumhur naglašava da je odgovornost najprije na rukovodstvima tih ustanova.

Reakcija ministara

- Najveća odgovornost je svakako na resornim ministarstvima, koja imaju dužnost i obavezu da vrše nadzor. Kada govorimo o ustanovama socijalne zaštite, a to su ustanove za smještaj osoba s mentalnim teškoćama, kao i ustanove za zbrinjavanje starih lica i djece bez roditeljskog staranja, u FBiH nema inspektora socijalne zaštite, pa se otvara pitanje ko uopšte vrši nadzor nad radom ovih ustanova. Upravni i nadzorni odbori često su produžena ruka vlasti. U takvom stanju veoma je važno da su ombudsmeni uspostavili nacionalni preventivni mehanizam i da ćemo im posvetiti veću pažnju. Neće više biti samo najavljene posjete, ali je veoma važno da resorna ministarstva postanu partneri i reaguju na naše izvještaje, kao što odmah trebaju reagovati i na izvještaj CPT-a – ističe Džumhur.

Zaključuje da s ovim izvještajima imamo “dijagnozu”, imamo i kompetentne ljude koji mogu ponuditi “terapiju”, te da vlastima treba dati šansu da promijene stanje u ovim ustanovama.

Primjeri dobre prakse

Istaknuti su primjeri dobre prakse u postupanju, među kojima je profesionalno i zakonito postupanje službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) prilikom hapšenja, uz proporcionalnu upotrebu sile, kao i pozitivan primjer poštivanja prava pritvorenika u Državnom zatvoru BiH, kad su u pitanju pravo na izlazak iz ćelija i osiguravanje adekvatnih uvjeta boravka.

Posjeta nizu institucija

Tokom posjete, delegacija je obišla niz institucija, uključujući policijske stanice u Sarajevu, Tuzli, Kalesiji, Banja Luci, Doboju i Višegradu, pritvorsku jedinicu u prostorijama Policijske stanice Novo Sarajevo i Zalužani, te sjedište Sudske policije u Sarajevu. Od zatvorskih ustanova, posjećeni su Državni zatvor Bosne i Hercegovine, kao i zatvori u Tuzli, Zenici, Istočnom Sarajevu, Banja Luci i Doboju. Od ustanova socijalnog staranja, delegacija je obišla Zavod za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Drin u Fojnici, Zavod za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje Pazarić i Dom za osobe sa invaliditetom u Višegradu. Konačno, posjetili su i imigracijske pritvorske centre, uključujući prostorije Granične policije i prostor za zadržavanje u ograničenoj zoni Aerodroma Sarajevo i Imigracijski pritvorski centar u Lukavici.