SDP Mostar traži da se Igoru Štimcu, treneru Zrinjskog, oduzme radna dozvola: Promovira fašističke ideologije

Gradska organizacija SDP BiH Mostar pozvala je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Službu za poslove sa strancima BiH da hitno preispitaju i uskrate radnu odnosno boravišnu dozvolu Igoru Štimcu, treneru Zrinjskog.

U saopćenju SDP-a Mostar navodi se kako postoji osnovana sumnja da je Štimac prekršio odredbe Zakona o strancima BiH, posebno član 10. koji se odnosi na obvezu poštovanja javnog poretka, kao i član 96. koji propisuje razloge za otkazivanje boravka stranim državljanima.

Kako navode iz SDP-a, Igor Štimac je radnu dozvolu dobio po osnovi sportskog angažmana na mjestu trenera u HŠK Zrinjski Mostar, no umjesto obavljanja poslova za koje mu je dozvola izdana, „kontinuirano se bavi političkim djelovanjem, javnim istupima i propagandom koja nema nikakve veze sa sportom“.

U saopćenju se ističe kako su takvi istupi, prema ocjeni SDP-a, sadržavali „opasne poruke historijskog revizionizma, urušavanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, netrpeljivosti i promocije fašističke ideologije“.

Podsjećaju i da je Štimac zbog ranijih javnih istupa već sankcioniran od strane Nogometni savez Bosne i Hercegovine, koji mu je izrekao novčanu kaznu i uvjetnu disciplinsku mjeru.

- Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je dala ogroman doprinos borbi protiv fašizma, ali i kao država koja je u novijoj historiji pretrpjela teške posljedice agresije, mržnje i ekstremizma, ne smije biti prostor za širenje takvih ideja, osobito ne od strane stranih državljana koji ovdje borave na osnovu sportskih radnih dozvola - poručuju iz SDP-a Mostar.

U zaključku priopćenja pozivaju nadležne institucije da postupaju u skladu sa zakonom, zaštite javni interes i ustavni poredak Bosne i Hercegovine te, kako navode, „jasno poruče da BiH nije i neće biti platforma za političku propagandu, govor mržnje i fašizam, bez obzira od koga dolazili“.