SKANDALOZNA IZJAVA

Dodik: "Evropa je propala, nema nijedan razlog da vjerujemo u evropske integracije"

On je ukazao da je jedina logika da se stane i vidi koja je Evropa sa dvije ili možda šest brzina

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

1.2.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je "EU propala kao zajednica i da ne postoji nijedan razlog da RS vjeruje u evropske integracije".

- Njemački kancelar Fridrih Merc kaže da treba razmisliti o tome da se pravi Evropa u dvije brzine, a to znači da ova Evropa ne postoji i da je propala. Pa zašto nas onda gurate tamo - rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

On je ukazao da je jedina logika da se stane i vidi koja je Evropa sa dvije ili možda šest brzina.

- Vi hoćete da nas uvučete tamo, da raspolažete našim resursima, kupite naše mlade ljude i vodite ih na istočni front. Oni tome teže, a onaj ko danas zagovara priču o evropskim integracijama, zagovara upravo to - kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, mora se stati sa tim pričama.

- Evropa je propala kao zajednica i ne postoji nijedan razlog da mi vjerujemo u tako nešto - poručio je Dodik.

# SNSD
# MILORAD DODIK
