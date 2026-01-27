Nastupao je i u Izraelu: Pogledajte kako prvi čovjek SNSD-a pjeva na ulicama Jerusalima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zajedno sa v.d. predsjednicom Republike Srpske Anom Trišić Babić boravi u posjeti Izraelu.

Dodik i Trišić Babić su se jučer sastali sa predsjednikom Izraela Isaacom Herzogom.

Danas je Dodik ipak u nešto opuštenijem izdanju. On je prošetao Jerusalemom gdje je, kako kaže u objavi na X-u, naišao na grupu pravoslavaca sa područja Balkana, te zapjevao sa njima.

- Jerusalim je danas bio još bliži srcu kada sam, šetajući Svetim gradom, sreo pravoslavne vjernike sa Balkana. Zajedno smo zapjevali u slavu Gospoda, daleko od kuće, ali u istom duhu, istoj vjeri i istoj radosti. Takvi susreti pomažu da nas vjera i porijeklo uvijek pronađu, ma gdje bili, poručio je Dodik, te objavio video sa ulice Jerusalema.