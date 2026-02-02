Gdje se majčinstvo više "isplati"

Među socijalnim davanjima koja su fiskalno najteži blok budžeta Federacije BiH za ovu godinu jedna od najbrže rastućih stavki su porodiljske i roditeljske naknade, koje su posljednjih godina povećavane u okviru demografskih politika.

Zaštićena prava

Kada je riječ o porodiljnim naknadama, u javnosti se često spominje iznos od 1.000 KM. Međutim, taj iznos ne predstavlja univerzalnu mjesečnu porodiljnu naknadu, već je riječ o jednokratnoj podršci za novorođeno dijete u FBiH. Za tu namjenu je u federalnom budžetu za ovu godinu osigurano 16 miliona KM.

Tako su mjesečne porodiljne naknade, praktično, u potpunosti u nadležnosti kantona, a porodiljstvo koje se formalno smatra zaštićenim pravom u FBiH, u praksi u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta.

Premda su u proteklim godinama postojale najave o ujednačavanju porodiljnih naknada na nivou FBiH, konkretan i obavezujući model ne postoji, pa je na sceni i dalje prisutna diskriminacija porodilja po tom pitanju.

U Kantonu Sarajevo, prema posljednjim dostupnim podacima, ta naknada iznosi 1.261 KM. U Tuzlanskom kantonu od aprila 2022. godine svim porodiljama se isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od blizu 1.000 KM. Sličan iznos se isplaćuje i u Zeničko-dobojskom kantonu, a u Unsko-sanskom to je 50 posto od prosječne plaće. Međutim, dok neki kantoni ne prave razliku između zaposlenih i nezaposlenih porodilja, u drugim ta prava nisu izjednačena.

Kanton 10 i ZHK

Prema posljednjim podacima u Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom kantonu, Kantonu 10 i Posavskom nezaposlene porodilje imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 55 posto minimalne plaće u FBiH.

U Zapadnohercegovačkom je majci koja nije u radnom odnosu utvrđena visina novčane podrške u iznosu od 564,85 KM mjesečno za period od 12 mjeseci. Međutim, u tom kantonu se istovremeno primijenjuju dodatne pronatalitetne mjere.

Izborna je godina i sada će svima biti puna usta nataliteta

Amila Tatarević, direktorica Udruženja „Baby Steps“ koje se zalaže za prava porodilja, u izjavi za „Dnevni avaz“ ukazuje da porodiljno pravo u FBiH zavisi od toga gdje žena živi, a ne od jedinstvenog standarda.