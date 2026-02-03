Prije 13 godina preminuo bh. glumac Vanja Albahari

Na današnji dan 2013. godine, u Sarajevu je, u 64. godini, preminuo bosanskohercegovački glumac Ivan Vanja Albahari. Glumačku karijeru Vanja je započeo već s 12 godina glavnom ulogom u filmu "Parče plavog neba". Karijeru je kasnije nastavio u Narodnom pozorištu Mostar, a nakon povratka u Sarajevo postao je član dramskog ansambla Pozorišta mladih i Narodnog pozorišta. Šira bosanskohercegovačka i regionalna javnost upoznala ga je preko sinhronizacije crtanih filmova i uloga u brojnim radijskim emisijama. Naročito se istakao ulogama u filmovima "Dr. Mladen", "Partizanska eskadrila" i "Sarajevski atentat", te TV serijama “Tale” i “Memoari porodice Milić”.

Umro Johan Gutenberg, pronalazač štamparske mašine 1468. – Umro Nijemac Johan Gutenberg (Johannes), pronalazač štamparske mašine, poznat po svojim doprinosima tehnologiji štampe. Iako su Kinezi već u 6. stoljeću koristili rezbarene drvene ploče za umnožavanje tekstova, a Korejci pokretna metalna slova za štampanje sredinom 13. stoljeća, u Evropi su do sredine 15. stoljeća knjige umnožavane prepisivanjem rukom, što ih je činilo skupim i rijetkim. Gutenbergov izum je omogućio eksplozivno širenje znanja u renesansnoj Evropi. 1809. – Rođen njemački kompozitor i pijanist Feliks Mendelson (Felix Mendelssohn). Već s devet godina debitirao je kao pijanist, a sa 17 napisao svoje majstorsko djelo uvertiru "San ljetne noći". Od 1835. bio je glavni dirigent koncerta "Gewandhaus" u Lajpcigu, gdje je osnovao konzervatorij, 1843., svrstavši time Lajpcig u red glavnih evropskih muzičkih centara. 1821. - Elizabeta Blekvel (Elizabeth Blackwell), prva žena koja je završila medicinsku školu (MD), odnosno prva žena doktor medicine u savremenoj eri i pionirka u edukaciji žena iz medicine, rođena je na današnji dan. Godine 1853., Blekvel je otvorila dispanzer u Njujorku, koji je kasnije postao bolnica, a potom joj se pridružila i njena mlađa sestra Emili. U novembru 1868., Elizabeta je otvorila i Ženski medicinski koledž. 1876. – Albert Spalding otvorio je fabriku za sportsku opremu “A.G. Spalding” koja je počela proizvoditi prve službene lopte za bejzbol, tenis, košarku, golf i fudbal. Inače, Spalding je bio američki bacač, menadžer i izvršni direktor u ranim godinama profesionalnog bejzbola. 1919. – Održana prva sjednica Lige naroda, preteče današnjih Ujedinjenih nacija. 1959. – U najtežoj avionskoj nesreći u historiji rokenrola poginula su tri slavna muzičara. Badi Holi (Buddy Holly), Riči Valens (Ritchie) i J. P. Ričardson (Richardson) putovali su tog dana u Minesotu. Srušili su se nakon samo desetak kilometara leta u kukuruzište sjeverno od aerodroma. U pjesmi “Američka pita” današnji tragični dan nazvan je “Dan kada je muzika umrla” (The day the music died). 1966. – Na Mjesec se spustila prva letjelica lansirana sa Zemlje – sovjetski vasionski brod bez ljudske posade “Luna 9”, poslije čega je počela da emitira TV signale.

